Denim Pantolonların Yeni ve Stil

Eskisi gibi sadece takımlara ait olmayışı, kullanım alanına da giderek genişletiyor.Sıcakların artmasıyla crop top ve tişörtlerle de zahmetsiz ancak bir o kadar şık görünümler yaratmayı mümkün kılıyor. Eğer hali hazırda bol kesim yani baggy kumaş pantolonları kıyafet dolabınıza dahil etmediyseniz, şimdi tam sırası!
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