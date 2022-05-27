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Denim Pantolonların Yeni ve Stil

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Son zamanlarda Instagram’da sevdiğiniz influencer’ların stiline baktığınızda en çok hangi parça dikkatinizi çekmiş olabilir? Cevap sanıyoruz ki baggy kumaş pantolonlar. Zira hem sportif hem de klasik görünümler yaratmanın başarılı formülünü sunan bu popüler parça, pek çok kişinin de çoktan radarına takılmış vaziyette.

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Denim Pantolonların Yeni ve Stil


Eskisi gibi sadece takımlara ait olmayışı, kullanım alanına da giderek genişletiyor.Sıcakların artmasıyla crop top ve tişörtlerle de zahmetsiz ancak bir o kadar şık görünümler yaratmayı mümkün kılıyor. Eğer hali hazırda bol kesim yani baggy kumaş pantolonları kıyafet dolabınıza dahil etmediyseniz, şimdi tam sırası!










 

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