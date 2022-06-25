Nobel madalyasını 103 milyon dolara açık artırmaya çıkardı

Novaya Gazeta’nın Rus genel yayın yönetmeni, Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolara açık artırmayla sattı. Dmitry Muratov, satıştan elde edilen tüm paranın Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere yardım etmeye gideceğini söyledi.

Muratov, Rusya’da ifade özgürlüğünü savunduğu için 2021’de barış ödülüne birlikte layık görüldü.



