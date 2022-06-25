Polis memuru, şüpheli sandığı 10 yaşındaki oğlunu öldürdü

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde, polis memuru, evine girmeye çalışan şüpheli sandığı 10 yaşındaki oğlunu ateş ederek öldürdü.

Durban kentindeki Manor Gardens bölgesinde meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan polis memuru, evinden gelen gürültülere uyanarak aşağı kata koştuğunda, evinin penceresinde şüpheli bir şahıs olduğunu gördü.

Bunun üzerine silahıyla penceredeki şüpheliye ateş açan polis memuru, daha sonra, vurduğu kişinin 10 yaşındaki oğlu olduğunu fark etti.

Göğsünden ve ayağından yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

