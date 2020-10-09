banner480
banner69
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
24 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
57 0
 
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
15 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
74 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
32 0
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
181 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
244 0
banner529

Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı'na verildi

banner476

Nobel Komitesi, Dünya Gıda Programı'nı 2020 Nobel Barış Ödülüne layık gördü

Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı'na verildi

 

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan örgüt, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

 

2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.

Ödül komitesi 2020 Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermeyi tercih etti.

Komite, ödülü Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı'na (World Food Programme) verdi.

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamda, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Dünya Gıda Programı ödülü haketti. 

Komite en son 2017 yılında Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermişti. 

2017 yılındaki ödül Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'ya (ICAN) layık görülmüştü. 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.