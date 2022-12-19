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New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası

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ABD'nin New York eyaletinde, silahsızlanmayı özendirmek amacıyla başlatılan kampanyada silahını yetkililere teslim edenlere 500 dolara kadar ödeme yapıldı

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New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası
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Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzales ve New York Polis Teşkilatının (NYPD) desteklediği kampanyada, ateşli silahını teslim eden herkese, silahın türüne göre 50 ila 500 dolar ödeniyor.


New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası - 2

Gonzales, kampanyaya ilişkin "Sokaklardan silahları toplamak ortak bir sorumluluktur ve silahları geri alma etkinliği, mahallelerimizdeki silahlı şiddeti azaltmaya yönelik kapsamlı stratejinin bir parçasıdır" açıklamasında bulundu.


New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası - 3

Kampanyanın başarıya ulaşmasını umduğunu belirten Gonzales, "Evinde ateşli silah bulunduran herkesi bu fırsattan yararlanmaya ve önemli miktarda para kazanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.


New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası - 4

NYPD Komiseri Keechant Sewell ise "Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayısını azaltmaktır" dedi.


New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası - 5

Silahını getiren herkese, kimlik ve soru sorulmaksızın 50, 150 ve 500 dolarlık hediye kartları takdim edildi.


New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası - 6

Silahını teslim eden ilk 25 kişiye, ilanda belirtildiği gibi iPad tablet bilgisayar hediye edildi.


New York'ta 'silahını getirene 500 dolar' kampanyası - 7
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