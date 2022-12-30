Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 7 yıl daha hapis cezası verildi

Myanmar'da mahkeme, 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan devrik lider Aung San Suu Çii'yi, yolsuzluktan suçlu bularak 7 yıl daha hapis cezasına çarptırdı.

Myanmar'da askeri yönetimin kontrolündeki mahkemede devrik lider Suu Çii'nin yolsuzluk karşıtı yasa kapsamında yargılandığı son dava karara bağlandı.

Dava kapsamında görevde oldukları sürede üçüncü bir kabine üyesi tarafından helikopter kiralanması ve satın alınmasına ilişkin yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Suu Çii ve eski Devlet Başkanı Win Myint’e 5 suçlama yöneltildi.

Suu Çii ve Win Myint, haklarındaki yolsuzluk iddialarını reddetti.

Askeri mahkeme, Suu Çii'ye 4 suçlamadan 3, diğer suçlamadan da 4 yıl olmak üzere 7 yıl hapis cezası verdi.

Bu arada, Win Myint de 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'nin yargılandığı davada ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

76 yaşındaki Suu Çii, yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk ve seçimlerde sahtekarlık davalarından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 9 yıl daha hapse mahkum edilmişti.

Suu Çii'ye resmi sırlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis daha verilmişti.

Mahkeme, ekimde Suu Çii'yi iki yolsuzluk suçundan da 3 yıl hapse çarptırmıştı.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 7 yıllık son cezayla Suu Çii, toplam 33 yıl hapse mahkum edilmiş oldu.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.