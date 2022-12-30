ABD'de ürküten görüntü!

Geçen hafta ABD genelinde görülen gökyüzünde asılıymış gibi duran beyaz ışık huzmeleri görenleri korkuttu. Bazıları söz konusu ışıkları uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara benzetti. Ancak yaşanan olay ne uzaylılardan ne de uzaylıların aracından kaynaklanıyordu. Bunun öğrenince doğaya bir kez daha hayran kalacağınız bir açıklaması vardı.

Doğada şaşırtan birçok olay meydana geliyor. Belki de çoğumuz, bunların büyük bir kısmına henüz çıplak gözle tanık olamadık bile. Geçen hafta ise ABD genelinde çarpıcı ve bir o kadar da ürkütücü görüntüler yakalandı. Görüntülerde gökyüzünde asılıymış gibi duran beyaz ışık huzmeleri vardı. bazıları bunları uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara dahi benzetti. Ancak gerçek çok farklıydı.

"GÖKYÜZÜNDE ASILI BEYAZ IŞIK HUZMELERİ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Geçen hafta ABD genelinde çarpıcı ışık sütunları görüldü. Gökyüzünde asılı beyaz ışık huzmeleri şeklinde görülen sütunlar oldukça dikkat çekti.

Ancak bu sütunlar ne uzaylılardan ne de uzaylıların aracından kaynaklanıyordu. Bunlar atmosferik bir optik fenomen olan ışık sütunları idi.

Bazı eyaletlerdeki sakinler, bazılarının uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara benzettiği, ışık sütunları olarak bilinen atmosferik fenomeni gördüklerinde hayran kaldı.

Işık sütunlarının çoğu, geçen hafta ülkenin büyük bir bölümünü kasıp kavuran soğuklarda gözlemlendi.

Bazı eyaletlerdeki sakinler, bazılarının uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara benzettiği, ışık sütunları olarak bilinen atmosferik fenomeni gördüklerinde hayran kaldı.

Işık sütunlarının çoğu, geçen hafta ülkenin büyük bir bölümünü kasıp kavuran soğuklarda gözlemlendi.