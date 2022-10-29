Musk’ın kovduğu Twitter CEO’sunun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Aylar süren tartışamların ardından sonunda Twitter’ı satın alan Elon Musk, ilk iş olarak hiç hoşlanmadığı şirketin CEO’su Parag Agrawal’ı kapının önüne koydu. Daha geçen sene göreve gelen Agrawal, Twitter’dan alacağı tazminatla büyük bir servetin sahibi olacak.

Elon Musk’ın kovduğu Twitter CEO’su Agrawal’ın alacağı tazminat dudak uçuklattıDünyanın en zengin insanı Elon Musk, yılan hikayesine dönen bir sürecin, sert tartışmaların ve davaların ardından sonunda dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ı satın aldı.Elon Musk, şirketi satın alır almaz ilk iş olarak satın alma sürecinde kendisini yanıltmakla suçladığı ve hatta alay ettiği üst düzey yöneticileri kovdu. Öte yandan bunun Musk'a pahalıya mal olacağı ortaya çıktı.Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma süreci tamamlanır tamamlanmaz görevden aldığı isimler arasında CEO Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett bulunuyor. İşini kaybeden eski CEO Parag Agrawal'a verilecek paranın miktarı dudak uçuklattı.Musk, önceki gün Twitter’ın San Francisco’daki ana merkezine elinde lavaboyla girmişti.Bloomberg'in haberine göre, sadece 11 aydır Twitter'da CEO olarak görev yapan Agrawal, şirketten en az 42 milyon dolar tazminat alacak. Araştırma şirketi Equilar'ın tahminlerine göre, aylık maaşı 1 milyon dolar olan Agrawal Twitter'ın hisse değerine göre belirlenen tüm haklarını alarak şirketten ayrılacak.Uzun süredir sosyal medya platformunda çalışan Agrawal, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin görevden ayrılmasının ardından geçen yıl kasımda koltuğa oturmuştu.Musk'ın yetersizlikle ve sahte hesaplar konusunda kendisine yalan söylemekle suçladığı Agarwal ve diğer Twitter yöneticilerini işten çıkarması sürpriz olmadı. Musk'ın Agarwal'dan hiç hoşlanmadığı ve Twitter'ı alır almaz onu kovacağı haberleri daha önce de basına yansımıştı.Hatta Musk'ın Agrawal'a gönderdiği ve basına sızan mesajlarda Twitter yönetim kurulu toplantısına katılmasının “zaman kaybı olacağını” söylediği ve zaman zaman onunla dalga geçtiği de belirtilmişti. Elon Musk'ın Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'e de Agrawal'ı sık sık şikayet ettiği, Musk'ın “Parag çok yavaş” yorumuna Dorsey'nin de “Sanırım birlikte çalışamayacaksınız” yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı.Sıra dışı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Tesla'nın sahibi Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da “spam ve sahte hesapları” göstermişti. Musk, 8 Temmuz'da da anlaşmayı feshettiğini bildirmişti.Twitter ise buna karşılık olarak Musk'a dava açmıştı.