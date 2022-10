İklim krizinin etkileri artıyor: Isıya bağlı ölümler

Bilim insanları, sıcaklık nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yaklaşık %40'ını insan kaynaklı iklim değişikliğine bağlıyorlar. 1991'den 2018'e kadar tüm ısı kaynaklı ölümlerin üçte birinden fazlası insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle meydana geldi





Nature Climate Change’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinin etkileri insan sağlığına etkilerine dikkat çekildi.



İklim değişikliği ve sağlık konusunda yapılan çalışmanın 30 ortak yazarından biri olan Ana Vicedo-Cabrera, “İklim değişikliği veya uyum konusunda bir şeyler yapmazsak, ısıya bağlı ölümlerin oranının büyümeye devam etmesini bekliyoruz” dedi. Cabrera, yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti: “Şimdiye kadar, ortalama küresel sıcaklık yaklaşık sadece 1 °C arttı, bu da emisyonlar kontrolsüz olarak artmaya devam ederse karşılaşabileceğimizin çok küçük bir kısmı.”



ETKİLERİ EŞİT ŞEKİLDE YAŞANMIYOR



İklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada eşit şekilde hissedilmiyor; bazı bölgeler sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarını yaşamaya daha yatkın. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Bern Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni araştırma, insan kaynaklı iklim değişikliğinin ısı nedeniyle insan ölümleri üzerindeki etkisini ve bu ölüm oranlarının ülkeler arasında nasıl değiştiğini belirlemeye çalışıyor.



Tüm ülkeler gerekli ölçümleri kaydedemediğinden, bunun gibi araştırmaları yapmak oldukça zor olsa da, araştırmacılar bugüne kadarki en büyük ısı ölüm rakamlarına ulaşmayı başardı. 1991-2018 arasında insan kaynaklı artan sıcaklıklara maruz kalma ile ilişkili ölüm oranlarını tahmin etmek için dünya çapında 43 ülkeden, 732 lokasyondan veri toplandı.



Bu verilerle bilim insanları, doğal eğilimlerden antropojenik iklim değişikliği ile ilgili ısı etkilerini ortaya çıkarmak için simüle edilmiş senaryolar yürüttüler. Sonuç olarak, küresel ısınmaya bağlı ölümler her kıtada görüldü, ancak genel olarak daha sıcak ülkeler daha yüksek oranda ölüm yaşadı; dikkate değer örnekler arasında Ekvador, Kolombiya ve Güneydoğu Asya’nın bazı kısımları yer alıyor.



HAVA KİRLİLİĞİ ARTTIKÇA İNSAN SAĞLIĞI RİSKE GİRİYOR



Bilim insanları yayınladıkları makalede, “Bulgularımız, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için daha iddialı azaltma ve uyum stratejilerine olan acil ihtiyacı destekliyor” dedi.



Sanayi devriminin başlangıcından bu yana daha sık ve şiddetli bir şekilde meydana gelen ısı dalgaları, bu ölümlerin başlıca nedeni olarak gösterildi. Hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde ısı dalgalarının sağlığa zararlı etkileri daha da artıyor.



ETKİLER ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR



Bristol Üniversitesi’nden bir iklim değişikliği araştırmacısı olan Dann Mitchell, bir makalesinde; bu sorunun ısıdan daha fazlası olduğunu söyledi:



“Meteorolojik ve sosyoekonomik faktörler arasındaki etkileşimin sorunu önemsiz olmaktan çıkarıp incelemeye değer hale getirmesiyle, ülkeden ülkeye ve hatta bir ülke içinde şehirden şehre çarpıcı biçimde değişen etkiler yaşanıyor. Bu nedenle her ülkenin kendi ısı-sağlık sorununu besleyen kendi faktör kombinasyonu vardır ve bunun modellenmesi her şehre özgü ayrıntılar gerektirir.”



Mitchell, yeni çalışmanın yazarlarının çok önemli bir görev üstlendiklerini, bu araştırma ile iklim değişikliğinin ısı-sağlık sorununu daha kötü hale getirdiğini anlamak için kritik önem taşıdığını söyledi:



Bu yeni çalışma, önemli ve açıklayıcı olsa da bir yandan da eksik kalıyor. Çalışma ekibi, Afrika ve Güney Asya’nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere bazı alanlardan veri toplayamadı. İleriye dönük olarak ölüm oranları, risk altındaki bölgeler ve rol oynayan diğer faktörler hakkında daha net bir anlayış elde etmek için araştırmacıların bu boşlukları doldurması önemli olacak. Bu konuların ülke bazında ne kadar önemli olduğunu vurgulanıyor olsa da değişen iklimimizden kaynaklanan ısıya bağlı ölümlerin gerçek küresel yükünü anlamaya başlayabilmemizin tek yolu dahil olan ülkeler ağını genişletmek.”