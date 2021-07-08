Miss Corona'yı seçtiler

Miss Mexico 2021'deki yarışmacıların yarısının Covid-19 olduğu ortaya çıktı

Meksika'da vakalar artış gösterirken, Miss Mexico 2021 organizatörlerinin durumu görmezden gelip, 32 yarışmacının 15'inin Covid-19 testinin pozitif olduğunu gizlediği ortaya çıktı. Olay, ülke genelinde tepkiye neden olduMeksika’da Chihuahua eyaleti Sağlık Bakanı, Miss Mexico 2021 güzellik yarışmasındaki 15 yarışmacının ve bir personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Test sonuçları, yarışmanın sona ermesinden sonraki gün, yani 2 Temmuz'da kamuoyuna açıklandı.Etkinlik organizatörlerinin, 32 yarışmacıdan en az yarısının Covid-19 için pozitif test ettiğini iddia eden isimsiz bir aramanın ardından bulguları açıklamaya zorlandıkları belirtildi. Sağlık görevlileri daha sonra testleri uygulamak için yarışmanın yapılacağı yere gitti. Yarışma organizatörleri, olumlu sonuçların varlığını doğruladı.Bununla birlikte, testi pozitif çıkan yarışmacılar bilgilendirildi ve gelecek iki hafta boyunca tecrit etmeleri istendi.Michoacán eyalaetinden Karolina Vidales, 2021 Meksika Güzeli seçildiği yarışmadan bir kaynak Reforma gazetesine verdiği demeçte, "Yarışmacıların çoğu öksürüyordu, vücut ağrıları ve hatta ateşi olsalar bile onlardan şikayet etmemeleri istendi" dedi.Diğer taraftan güzellik yarışmasının adayları, yarışmanın öncesinde yerli Tarahumara çocukları için rahibeler tarafından işletilen, güzel manzaralı ama yoksul Bakır Kanyon'da işletilen bir okula gitti. Burada okul malzemeleri dağıttılar ve öğrencilerle birlikte özçekimler (selfie) için poz verdiler. Kaynak, söz konusu yolculukta "en az 10 yarışmacının semptomları olduğunu" söyledi.Kuzeydeki Chihuahua kentindeki organizatörler, yarışmaya planlanandan iki gün önce 1 Temmuz'da devam etti. Tarihin neden değiştirildiği bilinmiyor, ancak organizatörler yorum yapmadı.Diğer taraftan, Chihuahua eyaletindeki sağlık yetkilileri, organizatörleri işbirliği yapmamak ve Covid-19 vakalarının üzerini örtmekle suçladı. Eyalet sağlık sekreterliği yaptığı açıklamada, salgın hakkında isimsiz bir çağrıyla bilgilendirildiğini söyledi.