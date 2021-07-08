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İşçi komandolar canları ellerinde çalışıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, ülkemizde iş güvenliği konusunda tüm uyarılara rağmen özellikle özel sektörde çalışanların iş güvenliğini hiçe sayarak çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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İşçi komandolar canları ellerinde çalışıyor

Duyarlı vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen çalışanların Gönyeli çemberindeki yeni hotelde çalışma yapan işçiler (İşçi komandolar) olduğunu belirterek bu kadar yüksek binada bu şekilde çalışılmaması gerektiğini vurguladılar.
Bu hotelin camlarını temizlemeye çalışan kişilerin damdan halatla sarkarak temizlik yapmak yerine yerden vinçle temizlik yapmalarının daha doğru olacağını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Kim olursa olsun insanların haytalarının değerli olduğunu unutmamak gerek. Bu şekilde hayatlarını tehlikeye atarak çalışmamaları gerekir” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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