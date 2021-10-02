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Midesinden kilolarca vida ve çivi çıktı

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Litvanya'da bir adam, alkolü bırakınca vida ve çivi yemeye başladı.

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Midesinden kilolarca vida ve çivi çıktı
 

Litvanya’da doktorlar, alkolü bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başlayan bir adamın midesinden bir kilogramdan fazla çivi ve vida çıkardı. Hasta mahremiyeti nedeniyle kimliği açıklanmayan adam, liman kenti Klaipeda’da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Hemen röntgene alınan adamın midesinden bazıları 10 santimetre kadar olan metal parçalar gözlemlendi.  Cerrah Sarunas Dailidenas, “Üç saatlik röntgen kontrollü operasyon sırasında, hastanın midesindeki en küçükleri dahil tüm yabancı cisimler çıkarıldı” dedi.

Klaipeda Hastanesi baş cerrahı Algirdas Slepavicius yerel basına “Daha önce hiç böyle bir şey görmedik” dedi. Doktor, adamın içmeyi bıraktıktan sonra geçen ay metal nesneleri yutmaya başladığını söyledi. Ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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