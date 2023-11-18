banner913
banner932
Kaner Brand House, 3 yaşında!
Kaner Brand House, 3 yaşında!
38 0
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
24 0
 
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
15 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
32 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
157 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
32 0
banner964
banner985

Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi rekor fiyata satıldı

banner476

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson'ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik deri ceketi, Londra'da açık artırmaya çıktı. Jackson'ın ceketi rekor fiyata alıcı buldu

banner974
Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi rekor fiyata satıldı
banner971
"Popun Kralı" ünvanını taşıyan Michael Jackson'ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceket rekor fiyata alıcı buldu.
Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson'ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik ceket, Londra'da açık artırmaya çıktı.
Ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.
Jackson, söz konusu ceketi 1984'te bir içecek firması için oynadığı ilk reklamda giymişti
306 BİN DOLARA ALICI BULDU
Jackson'ın 1984'te bir içecek firmasının reklam filmi için özel olarak üretilen kostümü 306 bin dolara satıldı.
Açık artırmayla satılan eşyalar arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.
Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.
Jackson'ın 1983 yılında giydiği şapka geçtiğimiz eylül ayında Paris'te 67 bin dolara alıcı bulmuştu.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.