Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi rekor fiyata satıldı

"Popun Kralı" ünvanını taşıyan Michael Jackson'ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceket rekor fiyata alıcı buldu.
Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson'ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik ceket, Londra'da açık artırmaya çıktı.
Ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.
Jackson, söz konusu ceketi 1984'te bir içecek firması için oynadığı ilk reklamda giymişti
306 BİN DOLARA ALICI BULDU
Jackson'ın 1984'te bir içecek firmasının reklam filmi için özel olarak üretilen kostümü 306 bin dolara satıldı.
Açık artırmayla satılan eşyalar arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.
Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.
Jackson'ın 1983 yılında giydiği şapka geçtiğimiz eylül ayında Paris'te 67 bin dolara alıcı bulmuştu.
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