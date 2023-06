Madonna hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna’nın, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sanatçının, 15 Temmuz’da başlayacak dünya turnesi ertelendi.

ABD medyası, Madonna’nın tedavilere yanıt vermemesi üzerine New York’ta hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

64 yaşındaki Madonna’nın menajeri Guy Oseary, sanatçının hafta sonu hastalandığını ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığını, yakında tamamen iyileşmesinin beklendiğini söyledi.

Madonna’nın dünya turu 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak ve 6 Temmuz’da Londra’da sona erecekti.

Ünlü sanatçı, dünya çapında tanınmasını sağlayan singleı Holiday’in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor.

Madonna’nın yeni turne programı daha sonra kamuoyuna açıklanacak.

2009 yılında Sticky & Sweet Turnesi’nde kırdığı hasılat rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Madonna, Amerikan Forbes dergisine göre 580 milyon dolarlık serveti ile ABD’nin en zengin 45. kadını.

6 çocuk annesi olan Madonna’nın Instagram’da yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunuyor.

Madonna geçen hafta 10 yaşındaki ikiz kızlarının ilkokuldan mezun olmalarının sevincini Instagram’daki takipçileriyle paylaşmıştı.