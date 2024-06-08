Lüks malikanede 10 bin insan kalıntısı bulundu

ABD'nin kötü şöhretli seri katillerinden Herb Baumeister'in malikanesinde 10 binden fazla insan kalıntısı bulundu. Bulunan kalıntıların DNA analizleri yıllar sonra hala devam ederken, son olarak bir kurbanın daha kimliği açıklandı



Polisler nihayet Herb Baumeister'in Indianapolis'in kuzeyindeki Westfield bulunan 18 dönümlük arazisine baskın düzenlediğinde, yaklaşık 10 bin insan kalıntısı ortaya çıkardılar. Bunların çoğu, 1980'lerde ve 1990'larda kaçırıp öldürdüğü genç erkeklerin ezilmiş ve yanmış iskelet parçalarıydı.

Baumeister'in polisten kaçarken intihar etmesinden yaklaşık 30 yıl sonra yetkililer hâlâ kalıntıları inceliyor ve kurbanların kimliklerini tespit ediyor.

Yerel yetkililer geçtiğimiz ay, 1996 yılında Baumeister'in evinde bulunan insan kalıntılarının, 1993 yılında kaybolan Jeffrey A. Jones'a ait olduğunun kesin olarak belirlendiğini duyurdu. Hamilton County Adli tabibi Jeff Jellison, Baumeister'in mülkünde bulunan ek dört DNA profilinin tanımlanmadığını ve doğrulanmış kurbanların sayısının 12'ye çıktığını söyledi.

“Kalıntıların çoğu yanmış ve ezilmiş halde bulunduğundan bu soruşturma

Evli ve üç çocuk babası bir iş adamı olan Baumeister, en az 1980'den itibaren Indiana'da kan döktü. Amerikan medyasına yansıyan detaylara göre, en az 25 kişiyi öldürdüğüne inanılıyor. 'Brian Smart' adını kullandığı ve barlarda tanıştığı genç erkekleri hedef aldığı bildirildi.

Jones, son altı ay içinde adli tıp tarafından kimliği tespit edilen üçüncü kurban olarak kayıtlara geçti. Yetkililer daha önce, Ağustos 1993'te kaybolduğunda 27 yaşında olan Allen Livingston'u ve 1996'da ortadan kaybolduğunda 34 yaşında olan Manuel Resendez'i teşhis etmişti.

OĞLU BAHÇEDE KAFATASI BULUP ANNESİNE GÖTÜRDÜ

1988 yılında ailesiyle birlikte lüks konuta taşınan Baumeister, oğlu bir insan kafatası keşfedip annesine getirene kadar geniş bahçeyi ve bitişikteki yolu binlerce çürümüş kalıntıyı saklamak için kullandı. Başlangıçta güvenlik güçlerinin mülklerini aramasını engelleyen eşi, daha sonra giderek biriken kanıtların ardından kocasından boşandı.

Yetkililer sonunda Baumeister evde olmadığında mülkü aradılar ve çok sayıda kurbanın cesedini buldular. O sırada 49 yaşında olan Baumeister, hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından 1996 yılında Ontario, Kanada'ya kaçtı ve daha sonra kendini vurdu. İntihar notunda hiçbir suçu itiraf etmedi.

Geriye kalan tanımlanamayan kemik parçaları, yerel medyaya göre Jellison 1996 yılında davayı yeniden açma zamanının geldiğine karar verene kadar depoda bekliyordu. Hamilton County Adli Tıp Ofisi ile birlikte FBI, Indiana Eyalet Polis Laboratuvarı, Indianapolis Üniversitesi Biyoloji ve Antropoloji Bölümü'nden Dr. Krista Latham ve Teksas merkezli Othram Laboratuvarı'ndan DNA uzmanları ek kalıntıları belirlemek için çalışıyor.

ABD'nin Indiana eyaletindeki milyon dolarlık huzurlu bir malikane yıllarca karanlık bir sırrı sakladı. Burası bir seri katilin oyun alanıydı...Polisler nihayet Herb Baumeister'in Indianapolis'in kuzeyindeki Westfield bulunan 18 dönümlük arazisine baskın düzenlediğinde, yaklaşık 10 bin insan kalıntısı ortaya çıkardılar. Bunların çoğu, 1980'lerde ve 1990'larda kaçırıp öldürdüğü genç erkeklerin ezilmiş ve yanmış iskelet parçalarıydı.Baumeister'in polisten kaçarken intihar etmesinden yaklaşık 30 yıl sonra yetkililer hâlâ kalıntıları inceliyor ve kurbanların kimliklerini tespit ediyor.Yerel yetkililer geçtiğimiz ay, 1996 yılında Baumeister'in evinde bulunan insan kalıntılarının, 1993 yılında kaybolan Jeffrey A. Jones'a ait olduğunun kesin olarak belirlendiğini duyurdu. Hamilton County Adli tabibi Jeff Jellison, Baumeister'in mülkünde bulunan ek dört DNA profilinin tanımlanmadığını ve doğrulanmış kurbanların sayısının 12'ye çıktığını söyledi.“Kalıntıların çoğu yanmış ve ezilmiş halde bulunduğundan bu soruşturma son derece zorlu. Ancak davada çalışan kolluk kuvvetleri ve adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kararlılığını sürdürüyor" dedi Jellison.Evli ve üç çocuk babası bir iş adamı olan Baumeister, en az 1980'den itibaren Indiana'da kan döktü. Amerikan medyasına yansıyan detaylara göre, en az 25 kişiyi öldürdüğüne inanılıyor. 'Brian Smart' adını kullandığı ve barlarda tanıştığı genç erkekleri hedef aldığı bildirildi.Jones, son altı ay içinde adli tıp tarafından kimliği tespit edilen üçüncü kurban olarak kayıtlara geçti. Yetkililer daha önce, Ağustos 1993'te kaybolduğunda 27 yaşında olan Allen Livingston'u ve 1996'da ortadan kaybolduğunda 34 yaşında olan Manuel Resendez'i teşhis etmişti.OĞLU BAHÇEDE KAFATASI BULUP ANNESİNE GÖTÜRDÜ1988 yılında ailesiyle birlikte lüks konuta taşınan Baumeister, oğlu bir insan kafatası keşfedip annesine getirene kadar geniş bahçeyi ve bitişikteki yolu binlerce çürümüş kalıntıyı saklamak için kullandı. Başlangıçta güvenlik güçlerinin mülklerini aramasını engelleyen eşi, daha sonra giderek biriken kanıtların ardından kocasından boşandı.Yetkililer sonunda Baumeister evde olmadığında mülkü aradılar ve çok sayıda kurbanın cesedini buldular. O sırada 49 yaşında olan Baumeister, hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından 1996 yılında Ontario, Kanada'ya kaçtı ve daha sonra kendini vurdu. İntihar notunda hiçbir suçu itiraf etmedi.Geriye kalan tanımlanamayan kemik parçaları, yerel medyaya göre Jellison 1996 yılında davayı yeniden açma zamanının geldiğine karar verene kadar depoda bekliyordu. Hamilton County Adli Tıp Ofisi ile birlikte FBI, Indiana Eyalet Polis Laboratuvarı, Indianapolis Üniversitesi Biyoloji ve Antropoloji Bölümü'nden Dr. Krista Latham ve Teksas merkezli Othram Laboratuvarı'ndan DNA uzmanları ek kalıntıları belirlemek için çalışıyor.