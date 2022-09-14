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Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth için hazırlanıyor

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Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth için hazırlanıyor

 
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesinin 14 Eylül’de Buckingham Sarayı’ndan Westminster Hall’e taşınacağı güzergahta hazırlıklar başladı. Yollar polis barikatlarıyla çevrilirken, bazı noktalar da trafiğe kapatıldı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yas ve tören hazırlıkları sürüyor. Kraliçe'nin cenazesinin bugün İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan uçakla İngiltere'nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’na getirilmesi bekleniyor.
19 Eylül'de dünya liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesi Kraliçe'nin naaşının, 14 Eylül yerel saatle 14.00’ten sonra tören alayıyla halka açık bir şekilde Buckingham Sarayı’ndan Westminster Hall’a götürülmesi planlanıyor. Cenaze alayının geçeceği güzergahta hazırlıklar başladı. Yollar polis barikatlarıyla çevrilirken, bazı noktalar da trafiğe kapatıldı.
İngiltere Kralı III. Charles'ın önderlik edeceği cenaze alayını yol boyunca halk izleyebilecek. Geçişin yaklaşık 40 dakika sürmesi bekleniyor.
 
 
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