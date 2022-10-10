Kuzey Kore’den ‘savaş simülasyonu

ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına bir dizi füze denemesi ile yanıt veren Kuzey Kore, düşmanlarına bir uyarı göndermek için 'gerçek bir savaşın simülasyonunu' gerçekleştirmeye karar verdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkesinin nükleer füze denemelerini anbean takip etti

Dün Güney Kore ordusu Kuzey Kore’ye ait kısa menzilli iki füzenin, ülkenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığını açıklamıştı. Bugün de Kuzey Kore’de Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son günlerde yapılan nükleer başlıklı taktiksel füze denemelerinin potansiyel Güney Kore ve ABD hedeflerini “vurmak ve yok etmek” için gerçekleştirildiğini duyurdu.

Devlet haber ajansı KCNA pazartesi günü yaptığı açıklamada, tatbikatın, Kuzey Kore’nin Güney’e nükleer silahlar yağdırmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi. Füze testlerinin ABD ve Güney Kore güçlerinin son deniz tatbikatlarına yanıt olarak yapıldığı bilgisine yer verildi.

ANBEAN TAKİP ETTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da tatbikatı anbean takip ettiğini açıklandı. Kuzey Kore liderine ait görüntüler paylaşıldı.

Devlet ajansı tarafından yayınlanan açıklamada, “Taktik nükleer operasyon birimlerinin yedi kez füze tatbikatı aracılığıyla, her türlü ve mekan ve zamanda belirlenen hedefleri vurmaya ve yok etmeye hazır nükleer savaş güçlerinin gerçek savaş yetenekleri tam olarak sergilendi” denildi.

’50 YILDIR TEHDİT EDİYOR’

Bir süredir tehditlerini sürdüren Kuzey Kore’de nükleer kullanımı geçen ay yasalarla revize edilmişti. Kim Jong-Un’un ülkesini nükleer güç ilan etmesiyle birlikte nükleer silahların kullanabileceği çeşitli senaryoları da sıralamış, ABD ve Güney Kore olmak üzere bölgedeki diğer aktörlere de gözdağı vermişti.

KCNA, füze denemelerinin “düzenli ve planlı meşru müdafaa” olarak yapıldığını belirtirken bu denemelerin, “Kuzey Kore’nin ve bölgenin güvenliğini ABD’nin doğrudan askeri tehditlerinden korumak” için yapıldığı ifade edildi. Kuzey Kore söz konusu ABD tehditlerinin en az 50 yıldır sürdüğünü de ileri sürdü.

‘İŞGAL PROVASI’

Kuzey Kore, ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarını bir “işgal provası” olarak görüyor. Seul, Tokyo ve Washington ise bu tatbikatların savunma amaçlı olduğunu ifade ediyor. O zamandan bu ülkeelrin yönetimleri bölgeye nükleer enerjili bir ABD uçak gemisi konuşlandırmak da dahil olmak üzere askeri tatbikatları hızlandırdı.

Ancak bu durum Pyongyang yönetimini çileden çıkarırken, Kim Jong-Un’un da nükleer tehditleri ve tatbikatları sıklaştı.