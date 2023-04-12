Kuzey İrlanda'nın Londonderry mezarlığında 4 el yapımı bomba bulundu

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki bir mezarlıkta 4 adet el yapımı bomba tespit edildi.

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki bir mezarlıkta 4 adet el yapımı bomba tespit edildi.



İngiltere medyasında yer alan habere göre pazartesi günü şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin gerçekleştiği Londonderry kentindeki Creggan mezarlığında boru içine yerleştirilmiş bir el yapımı bomba bulundu.

Ziyarete kapatılan mezarlıkta yapılan aramada, 3 el yapımı bomba daha ele geçirildi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından (PSNI) yapılan açıklamada bombaların etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Biden'ın ziyareti öncesinde şiddet olayları yaşandı

4 el yapımı bomba, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Kuzey İrlanda ziyaretinin başlamasından saatler önce bulundu.

Kuzey İrlanda'da 1960'lardan başlayarak devam eden ayrılıkçı terör olayları ve mezhepler arası çatışmaları sona erdiren Hayırlı Cuma Anlaşması'nın 25'inci yıl dönümünde bölgeyi ziyaret eden Biden ve Sunak, bugün Belfast'a ulaşacak.

Sunak ve Biden, bugün ve yarın Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir araya gelecek ve anlaşmanın yıl dönümü kapsamında düzenlenen çeşitli anma programlarına katılacak.

Biden'ın ziyaretinden iki hafta önce İngiltere'nin iç istihbarattan sorumlu kuruluşu MI5, Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesini "ciddi"ye yükseltmişti.

Londonderry'de pazartesi günü ise şiddet olaylarının yaşandığı bir anma töreni düzenlenmişti. Polisin izinsiz olduğunu açıkladığı etkinlikte cumhuriyet yanlıları 1916'daki "Paskalya İsyanı" için anma töreni düzenlemiş, gösteride bir polis aracına yabancı maddeler ve molotofkokteyli atılmıştı.

