İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı

İtalya açıklarında geçen hafta sonunda yaklaşık 2 bin göçmen denizden kurtarılarak ülkeye getirildi; halen denizdeki yaklaşık 1,200 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Aşırı sağcı hükümet, ‘’göç akışının yönetimine daha etkili ve zamanında yanıt verebilmek için’’ olağanüstü hâl kararı aldı.

İtalya açıklarında geçen hafta sonunda yaklaşık 2 bin göçmen denizden kurtarılarak ülkeye getirildi; halen denizdeki yaklaşık 1,200 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Aşırı sağcı hükümet, ‘’göç akışının yönetimine daha etkili ve zamanında yanıt verebilmek için’’ olağanüstü hâl kararı aldı.





İtalya Sahil Güvenliği, geçen cuma gününden pazartesi gününe kadar 2 bin göçmenin, denizde zor durumda olan teknelerden kurtarıldığını açıkladı.

800 göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesi ile 400 kişinin bulunduğu başka bir teknedeki kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Kurtarma operasyonlarına Sahil Güvenlik tekneleri ve hava araçlarının yanı sıra ticari gemiler ve Avrupa Birliği’nin sınır gücü Frontex de destek veriyor.

İtalya’ya bu yılın başından bu yana deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 30 bini geçti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminin dört katına denk geliyor.

İtalya'ya Akdeniz'i aşarak gelen düzensiz göçmen sayısının son dönemde hızla artması, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yeni adımlar atmasına yol açtı.

Başbakan Meloni, kabine toplantısı ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Göçmen akışlarının yönetiminin daha etkili ve zamanında yanıtlar verebilmek için göç konusunda olağanüstü hal kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bakanlar kurulu sonrasında Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da İtalya'ya yönelik göç akınlarında kaydedilen yoğunluk ile ilk kabul merkezlerindeki aşırı yığılmalara ilişkin verilerin incelendiği ayrıca gelecek aylarda göçmen gelişlerinin daha da artacağı tahminleri dolayısıyla hem göçmen kabul merkezlerinin ihtiyaçları için hem de iltica koşullarını karşılamayanların ülkelerine geri gönderilmesi ve diğer acil önlemlerin uygulanabilmesi için ülke genelinde OHAL ilanına başvurduğu belirtildi.

Düzensiz göç akınlarının ülke topraklarındaki idaresine yönelik OHAL'in 6 ay süreli olacağı ve acil durumlar için 5 milyon avroluk kaynak tahsis edildiği bildirildi.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yılbaşında kanun hükmünde kararname olarak çıkarttığı başka bir düzenlemeyle denizde kurtarma operasyonları yapan Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırmıştı.

Bu arada, İtalya'ya Kuzey Afrika üzerinden düzensiz göç akını ise sürüyor.

