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Kurt adam lakaplı seri katilden kan donduran itiraf

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Rusya´da `Kurt adam´ lakabıyla bilinen Mikhail Popkov isimli seri katilin bugüne kadar 200´e yakın kadını öldürdüğü iddiaları ülkede infiale yol açtı

Kurt adam lakaplı seri katilden kan donduran itiraf
21 Temmuz 2020 Salı 16:05

Rusya’da “Kurt adam” lakabıyla tanınan Mikhail Popkov isimli seri katil, mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Kan donduran olayla ilgili Rus polisinin yaptığı açıklamada seri katilin bu güne kadar öldürdüğü kadın sayısının 200’e yakın olabileceğini iddia etti.

ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA DA İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ
Seri katilin 1992 yılından 2010’a kadar 81 kadını öldürdüğü tespit edilirken, 2019 yılında iki kadının daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

“Kurt adam” lakabıyla tanınan Mikhail Popkov adlı seri katilin kadınları öldürmeden önce onlara tecavüz ettiği daha sonra da, tornavida, balta ve beyzbol sopasıyla kurbanlarını öldürdüğü belirtildi. Olayın ortaya çıkması ülkede infiale yol açtı. Yerel basın “Kurt adam” lakaplı caninin açıklamalarına geniş yer verdi.

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