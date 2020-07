Dahi Yönetmen Spielberg’ün 33 Harika Filmi

Usta yönetmen Steven Spielberg'ün en güzel filmlerini listeledik...

Başarılı yönetmen Steven Spielberg, 60’lı yıllardan bu yana film çekiyor. İlk filmini 12 yaşındayken çekmiş olan Spielberg, en iyi yönetmenler arasında gösteriliyor. Hatta bazı kişiler onun gelmiş geçmiş en iyi yönetmen olduğunu düşünüyor. Belki de haklılar, çünkü Spielberg tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerine imza attı ve nice ödüller kazandı. Kendi kazandığı yetmezmiş gibi birlikte çalıştığı kişilere de birçok ödül kazandırdı. “Ballandıra ballandıra anlattın, hadi filmleri göster artık!” dediğinizin farkındayız. Bu yüzden sizleri daha fazla bekletmeden Steven Spielberg filmleri listemize geçeceğiz.

1. Er Ryan’ı Kurtarmak – Saving Private Ryan (1998) – IMDb: 8.6



Steven Spielberg filmleri listemize savaş filmi Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) ile başlayalım. James Francis Ryan (Matt Damon) isimli askerin üç kardeşi savaşta öldüğü için “tek kurtulan” politikası uygulanmalıdır. Buna göre Er Ryan askerlikten muaf tutulmalı ve eve gönderilmelidir. Başkanın emriyle başlarında Yüzbaşı John H. Miller’ın (Tom Hanks) bulunduğu bir ekip Er Ryan’ı bulmak için görevlendirilir.

Steven Spielberg’e En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandıran filmin ilk 20 dakikasındaki Normandiya Çıkarması sahnelerini çok gerçekçi olarak nitelendirilmiştir.

2. Başlat: Ready Player One (2018) – IMDb: 7.5



Steven Spielberg filmleri listemizin ikinci sırasında bilim kurgu-gençlik filmi Ready Player One bulunuyor. Wade Watts (Tye Sheridan), ailesini küçükken kaybetmiştir ve teyzesi ve sevgilisi ile varoşlarda yaşamaktadır. Hayatından kaçmak için OASIS adlı oyun evreninde vakit geçiren ve burada kendini bulan Wade, oyunun yaratıcısı Halliday’in oyunun içine sakladığı anahtarları bulmaya çalışmaktadır. Halliday anahtarları bulan kişiye OASIS’i vadetmektedir. Wade bir yandan anahtarları bulmaya çalışırken diğer yandan yeni şeyler keşfedecektir.

3. Schindler’in Listesi – Schindler’s List (1993) – IMDb: 8.9



Steven Spielberg filmleri listemize gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan Schindler’in Listesi (Schindler’s List) ile devam edelim. Film, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bir iş adamının Polonya’da açtığı fabrikada 1100 Yahudi’nin çalışmasına izin vererek onların hayatını kurtarmasını anlatıyor. Oskar Schindler’in gerçek hikayesine odaklanan film, En İyi Yönetmen dahil 7 dalda Oscar ödülü kazandı.

4. Denizin Dişleri – Jaws (1975) – IMDb: 8



Bir gün bir büyük beyaz köpek balığı Amity Adası’na gelmeye ve insanları öldürmeye başlar. Buna rağmen belediye başkanı umursamaz bir tavır takınır ve sessiz kalır. Ancak bir çocuk köpek balığı tarafından öldürülünce halk onu bulup bu tehdide bir son vermek ister.

Steven Spielberg filmleri listemizde önemli bir yeri olan Denizin Dişleri (Jaws), ünlü yönetmenin kariyerinin ilk yıllarında büyük bir başarı yaşadığı ilk filmdi.

5. Dünyalar Savaşı – War of the Worlds (2005) – IMDb: 6.5



Ray Ferrier (Tom Cruise), düşük kazançlı bir işte çalışan ve hayatından memnun olmayan bir adamdır. İki çocuğu ile hafta sonunu geçirdiği sırada şiddetli bir fırtına ortaya çıkar. Daha sonra inanılması zor bir görüntüyle karşılaşır; toprağın altından üç bacaklı savaş makineleri çıkar ve her şeyi yakıp yıkar. Bundan sonra Ray, ailesini korumak için her şeyi yapacaktır.

Steven Spielberg filmleri listemizde yer alan Dünyalar Savaşı (War of the Worlds) adlı bilim kurgu filminin çekimleri tam olarak 73 gün sürmüştür.

6. Bela – Duel (1971) – IMDb: 7.6



Bir iş görüşmesi için Kaliforniya’yı boydan boya geçen David Mann (Dennis Weaver), yoldayken bir tır şoförünü sollar. Bunun üzerine tır şoförü agresif bir tavır ortaya koyar. David Mann ve tır şoförü arasında yaşanan bu çekişme çok tehlikeli bir hal almaya başlar.

7. Münih – Munich (2005) – IMDb: 7.5



Film, 1972 Münih Olimpiyatları’nda 11 İsrailli atletin öldürüldüğü olayın bilinmeyen tarafını anlatıyor. İsrail Gizli Servisi Mossad üyelerinin bulunduğu bir ekibe Filistinli komandoların öldürülmesi emredilir. Operasyonu yürütüp intikam almak isteyen Mossad üyeleri zamanla hedef haline gelecektir.

8. E.T. (1982) – IMDb: 7.8



Steven Spielberg filmleri listemize ünlü yönetmen için çok kişisel bir film olan E.T. ile devam ediyoruz. 3 milyon ışık yılı uzaktan gelen bir uzaylı grubu, dünyayı ziyaret eder. Ancak dönerken aralarından bir kişiyi burada unuturlar. Yalnız başına kalan sevimli uzaylı korku ve endişe içerisindedir. Elliot (Henry Thomas) isimli çocuk, onu evinin bahçesinde bulur. Elliot, E.T. isimli uzaylı ile dost olur ve dostluğun önemini anlar.

9. Casuslar Köprüsü – Bridge of Spies (2015) – IMDb: 7.6



Amerikalı bir pilot, Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin elinde tutsak olmuştur. Bunun üzerine CIA, tutsak düşen pilotu kurtarabilmek için bir avukat tutar. Ancak bu görev oldukça tehlikelidir. Filmde Tom Hanks, Mark Rylance ve Amy Ryan gibi oyuncular rol almaktadır.

10. Kutsal Hazine Avcıları – Raiders of the Lost Ark (1981) – IMDb: 8.4



Steven Spielberg filmleri listemizdeki Kutsal Hazine Avcıları (Raiders of the Lost Ark), Indiana Jones serisinin ilk filmidir. Filmde Amerikan hükümeti, 10 Emir’i içinde barındırdığı düşünülen Ahit Sandığı’nı (Ark of the Covenant) bulması için ünlü arkeolog Dr. Indiana Jones’u (Harrison Ford) görevlendirir. Ancak Hitler’in adamları da bu sandığın peşindedir.

11. Azınlık Raporu – Minority Report (2002) – IMDb: 7.6



Filmde, psişik güçleri olan kahinler ve harika teknolojilere sahip aletler sayesinde cinayetler daha işlenmeden önce fark edilip önüne geçilebiliyor. Dedektif John Anderton (Tom Cruise) ise bu özel birimde görev alıyor. Ancak bir gün sistem dedektifin cinayet işleyeceğini gösterince görev aldığı birim onun peşine düşer.

12. Jurassic Park (1993) – IMDb: 8.1



Joh Hammond (Richard Attenborough) ve biyomühendislik şirketi, Kosta Rika açıklarında bulunan bir adada dinozorların klonlandığı bir tema park oluşturmuştur ve dinozorların ürememesi için hepsi dişi olarak üretilmiştir. Parkın yatırımcıları buranın güvenli olup olmadığını test etmek için avukat Donald Gennaro (Martin Ferrero), Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Dr. Alan Grant (Sam Neill) ve Dr. Ellie Sattler’ı (Laura Dern) Jurassic Park’a davet eder. Ancak dinozor embriyolarını almak isteyen biri güvenlik sistemini devre dışı bırakır ve tüm dinozorlar serbest kalır.

Steven Spielberg filmleri listemizdeki en değerli yapımlardan biri olan Jurassic Park serisinin ilk filmi, 95 milyon dolar bütçeyle çekildi. Gişe rekorları kıran film, 915 milyon dolar hasılat yaptı. Bu rekor, James Cameron’un yönettiği 1997 yapımı Titanik filmi tarafından kırıldı.

13. Mor Yıllar – The Color Purple (1985) – IMDb: 7.8



1900’lü yılların başında geçen filmde, Celie (Whoopi Goldberg) zor bir hayat süren siyahi bir kızdır. Babası tarafından hamile bırakılmıştır ve adeta kölesi olacağı adamla evlendirilmiştir. Koca şiddeti görmesine ve bıkmış olmasına rağmen Celie’yi rahatlatan tek şey kız kardeşi Nettie’ye (Akosua Busia) yazdığı mektuplardır. Ancak babası Nettie’nin yazdığı cevap mektuplarının gönderilmesini engellemektedir. Celie, günün birinde Sofia (Oprah Winfrey) adlı güçlü bir kadınla tanışacak ve ondan çok şey öğrenecektir.

Steven Spielberg filmleri listemizde yer alan Mor Yıllar (The Color Purple), Alice Walker’ın Pulitzer ödüllü romanından sinemaya uyarlanmış ve 11 dalda Oscar adayı olmuştur.

14. Sıkıysa Yakala – Catch Me If You Can (2002) – IMDb: 8.1



Film, FBI’ın En Çok Arananlar listesinde yer alan en genç dolandırıcının gerçek hikayesini akıcı bir şekilde anlatıyor. Çek sahtekarlığı konusunda uzman olan Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), pilot ve avukat gibi farklı kılıklara girip insanları ve bankaları dolandırmaktadır. Çok geçmeden FBI’ın radarına takılır ve onu yakalama görevi banka sahtecilikleri uzmanı Carl Hanratty’e (Tom Hanks) verilir. Ancak bu kovalamaca kedi-fare oyununa döner. Bu oyunu kedi mi yoksa fare mi kazanacaktır?

15. Yapay Zeka – A.I. Artificial Intelligence (2001) – IMDb: 7.2



11 yaşındaki David (Haley Joel Osment), kendi halinde sakin bir çocuktur. Ancak onu diğer çocuklardan ayıran bir şey vardır; o da yapay zekaya sahip bir robot olmasıdır. David, bir gün bu gerçeği fark edecek ve çok tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

Steven Spielberg filmleri listemizde kendine yer bulan Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence), Stanley Kubrick’in ölmeden önce yönetmek istediği bir filmdi. Bu yüzden Steven Spielberg, onun anısına bu filmi çekti.

16. Lincoln (2012) – IMDb: 7.3



Film, ABD’nin 16. başkanı olan Abraham Lincoln’ın 1861-1865 arasında gerçekleşen iç savaşta yaşadığı şeyleri ve bu savaşı sonlandırma isteğini konu alıyor. Filmde Daniel Day-Lewis, Tommy Lee Jones ve Joseph Gordon-Levitt gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

17. Tenten’in Maceraları – The Adventures of Tintin (2011) – IMDb: 7.3



Tenten ve köpeği Milu, maket bir gemi satın alır. Ancak kötü adamlar bu geminin içindeki notu almak için her şeyi yapar. Başı belaya giren Tenten ise geminin sırrını çözmeye karar verir.

18. Indiana Jones: Kamçılı Adam – Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) – IMDb: 7.6



Steven Spielberg filmleri listemizdeki Indiana Jones serisinin ikinci filminde, Indiana Jones (Harrison Ford), küçük yardımcısı (Jonathan Ke Quan) ve güzel şarkıcı Willie Scott (Kate Capshaw) ile Hindistan’a gider. Küçük bir köydeki çocukları madende çalıştıran ve kutsal elmasları bulmaya çalışan Thuggee tarikatı ile karşı karşıya kalan Indiana Jones, onları engellemek için her şeyi yapacaktır.

19. Indiana Jones: Son Macera – Indiana Jones and the Last Crusade (1989) – IMDb: 8.2



Steven Spielberg filmleri listemizdeki Indiana Jones serisinin üçüncü filminde, Indiana Jones (Harrison Ford), Hz. İsa’nın kutsal çanağını araştırdığı sırada kaybolan babası Henry Jones’u (Sean Connery) bulmaya çalışıyor. Indiana Jones, babasını aramaya devam ettikçe onun aynı çanağın peşinde olan Naziler tarafından kaçırıldığını fark ediyor. İpuçlarını takip eden Jones babasının yerini buluyor, ancak kendisi de Nazilere yakalanıyor. Daha sonra baba-oğul birlikte çanağın peşine düşüyorlar.

20. Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı – Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) – IMDb: 6.1



Steven Spielberg filmleri listemizdeki Indiana Jones serisinin son filminde, Indiana Jones (Harrison Ford), Sovyet ajanlarından son anda kurtulmuş ve yuvası olan Marshall Koleji’ne dönmüştür. Ancak Indy’nin iyi bir dostu olan dekan (Jim Broadbent), hükumetin onun okuldan kovulması için baskı yaptığını söyler. Bunun üzerine şehirden uzaklaşan Jones, iyi bir arkeolog olmanın gerektirdiği tüm özellikleri taşıyan cesur genç Mutt (Shia LaBeouf) ile tanışır ve yeni bir macera çok yakındadır.

21. Savaş Atı – War Horse (2011) – IMDb: 7.2



Film, I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Avrupa’da geçiyor. Albert (Jeremy Irvine), çok sevdiği atını evcilleştirmek ve eğitmek için çok çaba sarf etmektedir ve aynı zamanda bundan büyük keyif almaktadır. Albert’ın atı satılıp savaşa gönderilince iki dost birbirlerinden uzak kalır. Ancak bu sırada yaşananlar pek çok hayatın değişmesine neden olacaktır.

22. Güneş İmparatorluğu – Empire of the Sun (1987) – IMDb: 7.7



Film, Şanghay’ın Japonlar tarafından istila edildiği 1941 yılında geçiyor. Zengin bir ailenin mutlu çocuğu Jim (Christian Bale), şehirde yaşanan kaos sırasında ailesini kaybedince yalnız kalır. Uçaklara büyük bir ilgi duyan Jim, Soo Chow toplama kampına gönderilir ve aylarca burada kalır. Bu sırada yeni insanlarla tanışır ve hayatın toz pembe olmadığını anlar.

23. The Post (2017) – IMDb: 7.2



Washington Post’ta çalışan editör Ben Bradlee (Tom Hanks) ve yayıncı Katharine Graham (Merly Streep), ABD’nin Vietnam’a 25 yıldan uzun süredir yaptığı müdahaleleri kanıtlayan devlet sırrı niteliğindeki belgeleri bulmuşlardır. Bu bölgelerin gazetede yayınlanmasıyla Graham ve Bradlee Amerikan hükumetini karşılarına alır.

24. 1941 (1979) – IMDb: 5.8



Pearl Harbor saldırısının yaşandığı zamanda geçen filmde, Japon deniz altıları Kaliforniya sahiline yaklaşmıştır. Bunu gören Amerikalılar, korku ve panik içinde kalır. Üstün kahramanlıkların bulunduğu film, komedi unsurları da içermektedir.

25. Üçüncü Türden Yakınlaşmalar – Close Encounters of the Third Kind (1977) – IMDb: 7.6



Film, 1945 yılında kaybolmuş askeri uçakların bir anda Mojave Çölü’ nde ortaya çıkması ile başlar. Elektrik teknisyeni olan Roy Neary (Richard Dreyfuss), gece iş için dışarıdayken bir UFO görür. Aynı gece süresince birçok kişi farklı yerlerde UFO’ ları görme şansına sahip olur. Roy Neary o gecenin ardından aklına girmiş olan fakat tam olarak kestiremediği bir amaç için uğraş verir.

Steven Spielberg filmleri listemizdeki Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of the Third Kind), ünlü yönetmenin çocukluğundan beri çekmek istediği bir filmdi. Hatta bu filmi çekmek için Jaws 2’nin yönetmeni olmayı reddetti.

26. The BFG (2016) – IMDb: 6.4



Steven Spielberg filmleri listemizde kendine yer bulan The BFG, ilginç bir dostluk hikayesine odaklanıyor. Yetimhanede kalan 10 yaşındaki Sophie (Ruby Barnhill), çocukları yemeleri ile bilinen bir dev tarafından kaçırılır. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır. Çünkü çocukları yemediği gibi çok da iyi biridir. Sophie ve dev, her gün daha da yakınlaşacak ve aralarında güçlü bir bağ kurulacaktır.

27. Amistad (1997) – IMDb: 7.3



Filmde, 1830’ların ABD’sinde sanayileşme yanlısı kölelik karşıtları ile güneyli toprak sahiplerinden oluşan kölelik yanlıları arasında hızla yükselen ve ilerleyen yıllarda Amerikan İç Savaşı’na yol açacak olan gerginlik işlenmektedir. La Amistad, Afrika’dan aldığı köleleri Amerika’ya götüren bir İspanyol gemisidir. Yolculuk sırasında köleler isyan çıkarıp geminin kontrolünü ele geçirirler. Bununla birlikte mürettebatın büyük bir kısmını öldürürler.

Filmde Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey ve Morgan Freeman gibi ödüllü oyuncular rol alıyor.

28. Alacakaranlık Kuşağı – Twilight Zone: The Movie (1983) – IMDb: 6.5



Alacakaranlık Kuşağı, popüler korku dizisinin sinema versiyonudur. Filmin yönetmenliğini John Landis, Steven Spielberg, George Miller ve Joe Dante dörtlüsü üstlenmiştir. Oyuncu kadrosunda ise Vic Morrow, Dan Aykroyd, Albert Brooks ve Kathleen Quinlan gibi isimler bulunmaktadır.

29. The Terminal (2004) – IMDb: 7.4



Steven Spielberg filmleri listemizde özel bir yeri olan The Terminal, gerçek bir olaydan esinlenilerek çekilmiştir. Viktor Navorski (Tom Hanks), uçakla Krakozya’dan ABD’ye gelmiştir. Uçuş sırasında ülkesinde darbe gerçekleşir ve JFK Havalimanı’nda mahsur kalır. Pasaportu artık geçersiz olduğu için ABD’ye girme hakkını yitirmiş durumdadır. Ülkesindeki savaş bitinceye kadar havaalanı terminalinin transit yolcular salonunda beklemek zorunda kalır. Zamanla buradaki görevliler ile bağ kurmaya başlar.

Filmde usta oyuncu Tom Hanks’in yanı sıra Catherine Zeta-Jones ve Zoe Saldana gibi ünlü isimlerde rol alıyor.

30. Kayıp Dünya: Jurassic Park – The Lost World: Jurassic Park (1997) – IMDb: 6.6



Steven Spielberg filmleri listemizdeki Jurassic Park serisinin ikinci filminde, aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bir araştırma ekibi Jurassic Park’ın B adasına gönderilir. Bu ekip dinozorların yaşayıp yaşamadığını ve adanın güvenli olup olmadığını araştıracaktır. İlk bakışta her şey normal gibi görünse de, dinozorlar hala yaşamaktadır. Bunu fark eden araştırma ekibi yaşamak için mücadele edecektir.

31. Daima – Always (1989) – IMDb: 6.4



Korkusuz bir savaş pilotu olan Pete Sandich (Richard Dreyfuss), çıktığı son görevde hayatını kaybeder. Cennete geldiğinde Hap (Audrey Hepburn) isimli bir melekle tanışır. Pete’in sevdiği kadın ona çok uzak olsa da, Hap, ona bazı şeyleri yeniden hatırlatacak ve mutlu olmayı öğretecektir.

32. Sugarland Ekspresi – Sugarland Express (1974) – IMDb: 6.8



Steven Spielberg’ün ilk sinema filmi olan Sugarland Ekspresi, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Filmde, kendi çocuklarını kaçırmaya çalışan ebeveynlerin hikayesi anlatılıyor. Lou-Jean (Goldie Hawn), kocasının hapisten kaçmasına yardım eder ve bir polisi rehin alır. Lou-Jean ve kocası, rehin aldıkları polisle birlikte mahkeme tarafından zengin bir aileye verilen bebeklerini almaya giderler.

33. Kanca – Hook (1991) – IMDb: 6.8



Steven Spielberg filmleri listemizin son sırasında Kanca (Hook) bulunuyor. İşkolik bir avukat olan Peter Banning (Robin Williams), ailesini çok ihmal etmektedir. Fakat geçmişi hakkında hatırlayamadığı şeyler vardır. Bir gün aile olarak İngiltere’ye büyükanne Wendy’nin ziyaretine giderler. Burada çocukları Kaptan Hook (Dustin Hoffman) tarafından kaçırılır. Peter, peri Tinkerbell’in (Julia Roberts) yardımları sayesinde Olmayan Ülke’ye gider. Peter Banning, artık yeniden Peter Pan olmuştur ve biraz yardımla nasıl uçtuğunu hatırlayıp Kaptan Hook ile savaşacaktır.