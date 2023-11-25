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Kraliçe Elizabeth’in SUV aracı 4,7 milyon TL’ye satıldı

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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eskiden sahip olduğu Range Rover marka aracı rekor fiyatla alıcı buldu

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Kraliçe Elizabeth’in SUV aracı 4,7 milyon TL’ye satıldı
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Daha önce Kraliçe II. Elizabeth’in özel araç filosunda yer alan 19 yaşındaki Range Rover, temmuz ayında düzenlenen bir açık artırmada 1,1 milyon TL’ye (33 bin sterlin) rakama satıldı. Bu satışta, aracın Kraliyet filosunda yer aldığı bilgisi yer almıyordu.
Ancak hafta sonu Birmingham’da düzenlenen Iconic Auctioneers NEC Classic Otomobil Fuarı’nda satışa sunulan 2004 model lüks SUV, 4,7 milyon TL’lik (132.750 £) teklifle yeni alıcısını buldu. Aracın değeri yalnızca dört ayda yüzde 302 gibi yüksek bir oranla artış gösterdi.
Satış fiyatının, yazın sadece 1,1 milyon TL karşılığında Range Rover’dan ayrılan eski sahibi için büyük bir darbe olacağı düşünülüyor.
Sadece dört ayda değerdeki yüzde 302’lik inanılmaz artışın, arabayı satın aldıktan sonra özenli bir araştırma yapan ve Kraliyet bağlantısını ortaya çıkaran satıcıyla ilgili olduğu düşünülüyor.
Araç sahibinin, satıştan önce, Kraliçe’nin Range Rover’ı kullandığı video ve fotoğraf görüntülerini herkes tarafından görülebilecek şekilde ortaya koyarak aracın kıymetini artırdığı öğrenildi.
 
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