Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden birkaç gün sonra tahta geçen Prens Charles, Birleşik Krallık ve diğer 15 İngiliz Milletler Topluluğu'nun kralı ilan edildi. İngiltere'nin yeni hükümdarının daha önce gündeme gelmeyen birçok ilginç alışkanlığı ise 'pes' dedirtecek cinsten





Dünya tarihinin en uzun tahtta kalan ikinci hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra Birleşik Krallık'ın yeni hükümdarı Kraliçe'nin oğlu Prens Charles oldu.

Annesinin ölümünden birkaç gün sonra Kral III. Charles olarak ilan edildi.

Kral, ilerleyen günlerde geleneksel taç giyme töreniyle tahta geçecek ve yeni bir devri resmi olarak başlatacak.



İşte Kral'ın 'pes' dedirten 10 ilginç özelliği





1- GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ KAHVALTI

73 yaşındaki Kral III. Charles son günlerde herkesin daha da yakından tanımak istediği bir figür haline geldi. Tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen saltanatın yeni ismi Kral III. Charles'ın birbirinden ilginç pek çok alışkanlığı var. Kral III. Charles'ın eski basın sekreteri Julian Payne'in açıklamalarına göre 73 yaşındaki Kral III. Charles, öğle yemeğini tercih etmiyor. En önemli öğünün kahvaltı olduğunu düşünen Kral III. Charles, bir kahvaltının saatlerce sürmesini çok seviyor.

Kral'ın yumurtaya olan bakış açısı ise tartışmalı bir konu. Julian Payne'e göre Kral'a her sabah yumurta yemesi teklif ediliyor ancak Kral hiçbir zaman haşlanmış yumurtayı kahvaltıda tercih etmiyor. Bazı kaynaklar ise Kral'ın yumurtayı çok sevdiğini hatta tam 7 dakika boyunca pişmiş bir yumurtayı tercih ettiğini iddia ediyor. Kral III. Charles'la çok fazla vakit geçiren Julian Payne, şunları söyledi:



2- SICAK SUYU SEVMİYOR

Kral III. Charles'ın ilginç beslenme alışkanlıklarının yanı sıra duş için de özel bir tercihi var. Eski uşağı Paul Burrell, Kral'ın duş için mutlaka yarıya kadar ılık suyla doldurulmuş bir küvet banyosu tercih ettiğini söyledi. Sıcak suyla temizlenmekten hoşlanmayan Kral'ın özellikle ılık ve az suda yıkanmayı tercih etmesinin sebebi pek bilinmiyor.



3- MEYVE SALATASI EŞLİĞİNDE MANŞETLERİ OKUYOR

Kral'ın uzun yıllardır yanında olan Julian Payne, onun yanında olduğu süre boyunca her sabah istikrarlı bir şekilde güne başlarken yaptıklarına da değindi. Payne'in aktardığına göre Kral güne haber manşetlerini okuyarak başlıyor ve bu esnada meyve salatası yemeği ihmal etmiyor.



4- KAPALI ALANDA KALMAKTAN HOŞLANMIYOR

Kral III. Charles'ın yoğun bir iş temposu olduğu biliniyor. Kapalı alanlarda kalmaktan hoşlanmayan Kral III. Charles çalışırken pencereleri her zaman sonuna kadar açık tutuyor. Öğleden önce yalnızca bir saat dışarı çıkan ve bu süre boyunca yürüyüş yapmayı tercih eden Kral III. Charles bu şekilde motivasyonunu her zaman diri tutuyor.



5- MOLASINI EŞİYLE GEÇİRİYOR

Bütün bir gününü dakika dakika planlayarak geçiren Kral III. Charles gün içinde iş yoğunluğunu atlattıktan sonra uzun bir mola veriyor. Her gün saat tam 17.00'de molaya çıkan ve bu sürenin tamamını yeni Kraliçe olan eşi Camilla Parker Bowles ile geçiren Kral'ın mola sırasında önemli bir alışkanlığı da mevcut. Onu yakından tanıyanlar Kral'ın eşiyle çıktığı molada her gün meyveli kek yediğini söylüyor.



6- O BİR RESSAM VE MÜZİSYEN

Günlük rutinlerinin yanı sıra Kral III. Charles'ın sanatla iç içe olduğu da biliniyor. Gençlik yıllarında çello çalan hatta Cambridge'daki Trinity College'da geçen öğrencilik yıllarında minik konserler veren Kral, boş zamanlarında sulu boya ile resim yapmaktan hoşlanıyor. Resim yapmaya hâlâ devam eden Kral'ın bazı tablolarının satıldığı ve gelirleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım edildiği biliniyor.



7- EN SEVDİĞİ YEMEK MANTAR

Yemek konusunda bazı kriterleri olduğu bilinen Kral III. Charles'ın en sevdiği yemek mantar yemeği. Sadece kendi arazilerinde yetiştirilen mantarı seven Kral'ın kuzu etine de ayrı bir düşkünlüğü var. Tüm bunların yanı sıra Kral III. Charles'ın pizzayı çok sevdiği hatta favorisinin margarita pizza olduğu biliniyor. 2019 yılında Şef Erminio Di Meo, Kral'ın İskoçya ziyareti esnasında onun için bir pizza yaptı. Di Meo'nun yaptığı pizza Kral'ın büyük beğenisini kazandı.



8- EN SEVDİĞİ MEYVE ERİK

Kral III. Charles'ın pek bilinmeyen ilginç özelliklerinden biri de en sevdiği meyve ile ilgili. Kraliçe II. Elizabeth'in kişisel şefi olarak görev yapan eski Kraliyet şefi Darren McGrady'ye göre, Kral III. Charles en çok Highgrove malikanesindeki bahçeden toplanan meyveleri seviyor. Kral'ın en sevdiği meyvenin de yine bu malikanenin bahçesinde yetişen mor erik olduğu söyleniyor.



9- SİNCAPLARI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Kral III. Charles'ın en ilginç yönlerinden biri de nesli tükenmekte olan sincaplar için verdiği büyük mücadele. Hayattaki en büyük isteğinin etrafında bir sürü sincapın dolaşması olduğunu sık sık dile getiren Kral III. Charles onları korumak için bir dernek dahi kurdu. Sincapların nesillerinin tükenmemesi için kurduğu derneğin adı da 'Kızıl Sincapları Koruma Kurumu' adını taşıyor.



10- EN SEVDİĞİ ŞARKIDA BÜYÜKANNESİNİ HATIRLIYOR

En sevdiği yemek ya da boş zaman aktiviteleri çeşitli haberlere konu olan Kral III. Charles'ın favori bir şarkısı da basına yansıyan detaylar arasında. Kral III. Charles'ın geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaya göre en sevdiği şarkı 1935 yılında yayınlanan ABD'li müzisyen Dick Powell'ın 'Lulu's Back in Town' şarkısı. Daha önce basında yer alan haberlerde Kral III. Charles'ın bu şarkıyı dinlerken sık sık büyükannesini hatırladığı belirtilmişti.