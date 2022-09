Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue

Ferrari'nin ilk SUV'si; 4 kapısı, 4 koltuğu ve V12'si ile büyülemeye geldi





Belki de bir devrin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarihinde ilk kez yüksek sürüşlü bir model üreteceğini yıllar önce müjdeleyen Ferrari, sonunda Purosangue adını verdiği SUV'sini resmen tanıttı. Süper lüks segmentindeki neredeyse tüm üreticiler böylece ürün gamlarında bir SUV bulundurur hale geldi.

Purosangue'nin, Enzo Ferrari'yi sinirle mezarından kaldıracağından korkan Ferrari modele bir "SUV" takısı takmıyor. Hatta yapılan resmi açıklamada İtalyan üreticinin CEO'su Benedetto Vigna, modeli SUV segmentinden uzakta tuttuklarının altını kalın çizgilerle çiziyor.

PEKİ AMA PUROSANGUE TAM OLARAK NE?

Purosangue için dört kapılı bir spor otomobil tanımını kullanmak yanlış olmaz sanırım. Arka koltukları sadece spor koltuklar ile donatıldığı için bu modeli bir "aile otomobili" olarak değerlendirmek zor. Bununla birlikte Modena'daki mühendisler "doğru paketleme" ile kullanıcıların beklediği ekstra bagaj hacmini açmayı başarmış.

Tam 472 litre bagaj hacmi ile oldukça cömert bir saklama alanı sunan model, aerodinamik yapısından da ödün vermemiş. Ferrari şu anda aracın sürtünme katsayısını paylaşmaya hazır değil fakat tasarım patronu Flavio Manzoni bu tasarımı her iki departman arasında "hassas bir dans" olarak tanımlıyor.

472 litre bagaj hacmine sahip olan modelin devasa bir motora ev sahipliği yaptığının da altını çizmek gerek. V12 motoru 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilen model, 49/51 gibi oldukça dengeli bir ağırlık dağılımına sahip. Karbon fiber tavan tasarımı, ağırlık merkezinin aşağıya çekilmesini sağlayarak Purosangue'nin daha iyi yol tutmasını sağlıyor. Ferrari, ilk SUV... Pardon, yüksek sürüşlü dört kapılı modelinde Rolls-Royce Cullinan gibi modellerden tanıdığımız çapraz açılan kapı tasarımını kullanmış.

Ferrari'ye göre Purosangue, ürün gamında kendine has bir yere ait. Fakat modelin aks aralığını, rekabette olduğu modeller ile kıyaslamak mümkün. 3.017 mm aks aralığına sahip olan model, rakipleri arasında sadece Aston Martin DBX707'nin gerisinde kalıyor. Konu bu segmentin ağırlık ortalamasına geldiğinde ise sadece 2.033 kilogramlık kuru ağırlığı ile Purosangue rekabetin en hafif modeli oluveriyor.

YÜKSEK SÜRÜŞ, YÜKSEK GÜÇ

Purosangue, pratikliğinin yanı sıra performansı ile de öne çıkan bir model. Son dönemde her markanın, yeni modellerinde elektrik gücü kullandığını söylemek yanlış olmaz. Fakat Purosangue, günümüzde nadir karşılaştığımız özel modellerden biri. Çünkü kendisi, tamamen eski nesil benzin yakan ve sesiyle yeri göğü inletebilen 6.5 litrelik atmosferik bir V12 kullanıyor. Ferrari GT tarihinin en güçlü motoru unvanını alan bu özel ünite 725 bg güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

Çift kavramalı şanzımanı sayesinde ürettiği gücü tüm tekerlerine aktaran model, 0-100 km/sa hızlanmasını da 3.3 saniyede tamamlayabilecek. Bu sistem aynı GTC4Lusso'da olduğu gibi 200 km/sa hıza kadar devrede kalacak ve bu sınırdan sonra gücü sadece arka tekerlere aktarmaya başlayacak. Purosangue, 310 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.