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500 yıllık ağaç, mahallenin sembolü oldu

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Trabzon'un Of ilçesinde 500 yıllık çınar ağacı bulunduğu mahallenin sembolü haline geldi

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500 yıllık ağaç, mahallenin sembolü oldu
 
 
Trabzon’un Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde bulunan çınar ağacı mahallenin sembolü konumunda.
Eskiden mahallede yaşamış, Ayşe isimli bir kadın tarafından dikildiği belirtilen çınar ağacı, 40 metre uzunluğunda.
Çınar ağacının bir diğer özelliği ise eski ramazan aylarında, elektriğin olmadığı zamanlarda, çınarın tepesine çekilen fener sayesinde civar köylerde yaşayan insanların fenere bakıp oruçlarını açması.
Mahalle sakini Fatih Şirin, “500 yıllık bu çınar ağacı mahallemizin simgelerinden. Büyüklerimizden öğrendiğimize göre Ayşe isimli bir ninemiz bu çınarı dikmiş. Bu çınarın manevi olarak da bir değeri var bizim için. Eskiden elektrik olmadığı için iftar saati bu çınarın tepesine fener çekilirmiş. Civar köylerde oturan insanlar bu fenere bakarak vaktin geldiğini anlar ve oruçlarını açarmış. Anıt ağaç olarak tescil edildi. Eski muhtarlarımızdan Hüseyin Şirin’in 1970 yılında yazdığı çınar şiiri var. Şiirlerde çınara olan sevgiden bahsediliyor. Bu şiirler mahallemizin yarınlarına kalacak güzel bir anekdot niteliğinde” dedi.
 
 
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