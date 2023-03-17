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Kolombiya'da maden kazası: 21 ölü

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Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesindeki üç kömür madeninde dün meydana gelen patlamalarda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

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Kolombiya'da maden kazası: 21 ölü
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'da kömür madenlerinde meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 21'e çıktı.

Cundinamarca Valisi Nicolas Garcia açıklamasında, mahsur kalan madencilerin hayatını kaybettiğini belirterek, "Maalesef 10 madenci yaşamını yitirdi ve toplamda sayı 21'e çıktı. 10 cesedin çıkarılması için çalışmalar bugün başlıyor." ifadelerini kullandı.

Sutatausa kasabasındaki El Cajon bölgesinde yer alan El Hoyo, Lucero ve La Esperanza isimli kömür madenlerinde patlamalar yaşanmış, ilk açıklamada 11 madencinin öldüğü belirtilmişti.

Mahsur kalan 10 kişinin kurtarılması için dünden bu yana arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan madencilerin kurtarılması için valilik ile gerekli tüm çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜMLÜ KAZA

Ülkede yasa dışı işletilen maden ocaklarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi, "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

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