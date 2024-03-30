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Kıl dönmesi komaya soktu, doktorlar yaşama şansı vermedi

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ABD'de 36 yaşındaki Steven Spinale isimli bir adam, batık kıllarını aldırmaya çalışırken hastanelik oldu. Aylarca komada kalan ve doktorların yaşama şansını %4 olarak gördükleri Spinale sayısız tıbbi müdahaleden sonra sağlığına kavuştu

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Kıl dönmesi komaya soktu, doktorlar yaşama şansı vermedi
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Steven Spinale kasık bölgesindeki batık kıllardan kurtulmak isterken ölümden döndü. Spinale'e bir enfeksiyonun vücudunu tahrip etmesinden sonra kan zehirlenmesi teşhisi konuldu. 36 yaşındaki adam entübe edildi ve 1 ay boyunca hastanede komada kaldı. Kız kardeşi Michelle ise, sosyal medya hesabında zorlu süreci anlatırken, "Başkaları gibi biz asla inancımızı kaybetmedik" dedi.
Hastaneye kaldırılmadan önce bile doktorlar belirtileri karşısında şaşkına dönmüş ve sorunun ne olduğunu çözememişlerdi. Kız kardeş Michelle, "Doktorların anlayabildikleri tek şey onun bir yerde iç kanaması olduğuydu. Bunun sonun başlangıcı olacağını bilmiyorduk. Çünkü daha az endişelenmemiz gereken durum buymuş" diye konuştu.
Michelle ağabeyinin hastanedeyken, akut solunum sıkıntısı sendromunun yanı sıra her iki akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni geliştiğini söyledi ve doktorların yaşama şansını %4 olarak değerlendirdiğini ifade etti.
 
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