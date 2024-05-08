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"Kıbrıs halkı, yabancılara kötü davranıyor"

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Fransa’daki bir üniversitede öğrenim gören uzmanlaşmış bir grup öğrencinin KKTC ile Güney Kıbrıs’ta sığınmacılarla ilgili yaptığı çalışmaya göre, ada halkının, yabancılara kötü davrandıkları tespiti yapıldı

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"Kıbrıs halkı, yabancılara kötü davranıyor"
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Fransa’daki “Sciences Po Menton” adlı üniversitede öğrenim gören, Orta Doğu ve Akdeniz siyaseti ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir grup öğrenci, KKTC ile Güney Kıbrıs’ta sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulundu.
Güney'deki Fileleftheros gazetesi, öğrencilerin araştırmasında, Kıbrıs’taki halkın sığınmacıları hangi ölçüde tehdit kaynağı olarak algıladığı ve bunun, sığınmacılara yönelik hoşgörü standartlarını nasıl etkilediğinin ele alındığını yazdı.
Gazete, öğrencilerin özel bir anket hazırlayarak, 120 kişi ve 20 farklı kuruluşla görüşmeler yaptığını kaydederken, anketin dini, ekonomik, bio-etnik ve kültürel-etnik olmak üzere 4 farklı bakış açısı çerçevesinde hazırlandığını belirtti.
Öğrencilerin zamanın çoğunluğunu Lefkoşa’da geçirdiğini yazan gazete, öğrencilerin daha çok sığınmacılarla ilgili etik kısıtlamalara odaklandıklarını kaydetti.
Gazete, genel olarak misafirperver olan ada halkının, istihdam fırsatları ve demografik değişim açısından tehdit olarak algıladıkları yabancılara kötü davrandıkları tespiti yapılığını yazdı.
Habere göre öğrenciler, tüm Kıbrıslıların ırkçı olmadığı ancak birçoğunun kültürlerarası düşmanlık beslediği ve olaylara dar ve bağnaz bakış açısıyla yaklaştığı tespitinde bulundu.
 
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