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Kendisine koca bulan kişiye 5 bin dolar ödeyecek

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ABD’de bekarlıktan sıkılan 36 yaşındaki avukat Eve Tilley Coulson isimli bir kadın, kendisine uygun bir eş adayı bulan ve önerilen kişiyle evlenmesi durumunda çöpçatanlık hizmeti için 5 bin dolar (yaklaşık 130 bin TL) ödeme yapacağını söyledi

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Kendisine koca bulan kişiye 5 bin dolar ödeyecek
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki avukat Eve Tilley Coulson isimli bir kadın kendisine uygun eş adayını bulabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.
Arkadaş çevresi arasında başlattığı teklifi TikTok’a taşıyan Coulson, “Beni kocamla tanıştırırsan ve onunla evlenirsem sana 5 bin dolar vereceğim” notuyla bir gönderi paylaştı. Coulson’un paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı.
Yarım milyonu aşkın görüntülemeye ulaşan gönderisinin sonrasında Coulson teklifini sosyal medyadan reklam vererek de duyurdu.
Aracıların çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu dile getiren Coulson, “Henüz randevuya çıkmadım. Ancak insanlar kesinlikle yardım etmeye motive oldular. Teşvik fiyatının doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.
 
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