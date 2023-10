Kedileri kesip satacaklardı!

Çin'de kedi etini, kırmızı etmiş gibi satmayı planlayan kaçakçılara baskın yapıldı. Bir mezarlıkta ahşap kasalarda bekletilip kamyona yüklenen kasalarda yaklaşık 1000 kedi bulundu.

Çin'de 1000 kedi, katledilip domuz veya koyun eti olarak piyasaya sürülmekten kurtarıldı. Hayvan hakları savunucuları sayesinde kurtarılan kediler bir barınağa götürüldü.

Çin devletine bağlı The Paper sitesinde yer alan habere göre, Zhangjiagang kentindeki hayvan hakları savunucuları, bir mezarlıkta çiviler ile kapalı tutulan tahta kutuların içinde çok sayıda kedinin tutulduğunu fark etti. Kutuları altı gün boyunca izleyen hayvan hakları savunucuları, kedilerin 12 Ekim'de bir kamyona konulduğunu görünce aracı durdurup polisi aradı.

DOMUZ, KOYUN, KUZU ŞİŞ, SOSİS GİBİ SATILACAKTI

Kedilerin ülkenin güneyinde domuz, koyun, kuzu şiş ve sosismiş gibi satılmasının planlandığı, bu sayede yasadışı bir kedi eti ticareti ağının ortaya çıkarıldığı belirtildi. The Paper'a konuşan hayvan hakları savunucuları, Çin'de yaklaşık 600 gram kedi etinin, 4.5 yuana (yaklaşık 17 TL) satıldığını, her kediden yaklaşık 3 kilo 'et' elde edildiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA ÖFKE

The Paper sitesinin haberi, Çin'in en popüler sosyal medya platformlarından Weibo'da öfke yarattı. Birçok kullanıcı ülkede gıda sektörünün daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulunurken, "Hayvan haklarını koruma yasası ne zaman çıkarılacak?", "Bundan sonra dışarıda mangalda pişmiş et yemeyeceğim" gibi paylaşımlar yapıldı.