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Karantinaya uymayanlara infaz

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Karantinaya uymayanlara infaz
17 Temmuz 2020 Cuma 12:40

Kolombiya’da silahlı gruplar ve uyuşturucu kartelleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının kontrolden çıktığı bölgelerde kendi kanlı “adalet” ve karantina sistemini başlattı. Karteller, yaklaşık 6 bin virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği ülkede karantina kurallarını ihlal edenleri infaz ediyor.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 170 bini, ölü sayısı ise 6 bini aştı.

The Guardian'ın haberine göre, ülke salgınla mücadele ederken, çeteler ve uyuşturucu kartelleriyle baş etmekte zorlanıyor. Halk, kendi adalet ve karantina sistemini ilan eden yerel çeteler nedeniyle büyük bir tehlike altında bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) belirttiğine göre ülkede şu ana kada ülkede 9 kişi kartellerin ilan ettiği zorlu ve kanlı corona virüs kurallarını ihlal ettiği için öldürüldü.

Bunlardan biri ise mahallesindeki insanların virüs kontrolü için zorla Putumayo bölgesine götürülmesine itiraz eden Edison Leon adlı bir topluluk lideri. “İnsanlarımın ölüme gönderilmesine izin vermeyeceğim” ifadeleriyle resmi yetkilerden yardım isteyen Leon, birkaç gün sonra “La Mafia” adlı kartel tarafından idam edildiği belirtildi.

Kolombiya’nın güneyinde meydana gelen başka bir olayda ise, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle karteller tarafından parkta oturan üç kişi öldürüldü. Bir diğerinde ise, telefon tamircisinde bulunun iki Venezuelalı göçmen idam edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasına göre, Kolombiya’nın 32 eyaletinden en az 11’inde hükümetin ilan ettiği kurallar yerine kartellerin kendi adalet ve karantina sistemi işliyor.

Şu ana kadar ise kartellerin kendilerine karşı çıkan insanları bastırmak için en az beş silahlı çatışma meydana geldiği düşünülüyor.

Bununla birlikte yetkilier, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander, ve Putumayo eyalatinde yerel hükümet yetkilerinin silahlı çeteler tarafından tehdit edildiğini aktardı. Diğer taraftan liman şehri Tumaco’da, kartellerin yerel halkı balık tutmasını yasakladığı ve bu şekilde para ve kendi yiyeceklerinin temin edilmesinin öne geçildiği öne sürüldü.

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