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Kanadalı kardeşler Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Kanada’da 22 haftalık dünyaya gelen iki kardeş, dünyanın en erken doğan ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

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Kanadalı kardeşler Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Shakina Rajendram sadece 21 hafta 5 günlük hamileyken doğuma girdiğinde ona ikizlerinin yaşama şansı olmadığı söylendi.

İşte 126 gün erken dünyaya gelmelerine rağmen geçtiğimiz günlerde birinci yaş günlerini kutlayan o bebekler Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 

Kanadalı kardeşler Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en erken doğan ikizleri - 1

Önceki rekor 2018’de ABD’nin Iowa eyaletinde 125 gün erken doğan ikizlere aitti.

Baba Kevin Nadarajah’ın aktardığına göre, yaşama şansı verilmeyen Adiah ve Adrial isimli bebekler yaşama tutunmayı başardı. 

TOPLAM 750 GRAM DOĞDULAR

Adiah 330 gram, erkek kardeş Adrial ise 420 gram ağırlığında dünyaya geldi. Kanadalı ikizler aynı zamanda toplam 750 gramlık ağırlıklarıyla şimdiye kadar doğan "en hafif ikizler". 

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