Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, yarın ülkede yürüyüş ve etkinlikler düzenlenecek.

Kadınların insan hakları temelinde siyasal ve sosyal bilincinin geliştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1977’de kabul edilen “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” yarın etkinliklerle kutlanıyor.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, yarın ülkede yürüyüş ve etkinlikler düzenlenecek.Bu çerçevede, bazı siyasi parti ve örgütler, “dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için” yarın 17.30'da Kumsal Park'ta buluşup Meclis'e yürüyecek.Ardından, saat 19.30’da ise Lefkoşa’nın ara bölgesindeki Dayanışma Evi'nde iki toplumlu etkinlik yapılacak. “Yeniden Birleşme, Eşitlik, Dayanışma İçin Hep Birlikte” sloganıyla düzenlenecek iki toplumlu etkinlikte, bazı Kıbrıslı Türk siyasi parti ve örgütleri ile PEO Emekçi Kadınlar Bürosu ve POGO Kadın Hareketi yer alacak.Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde şair Pembe Marmara’yı anacak. Yarın 19.30’da Işık Kitabevi’nde yapılacak etkinlikte, Pembe Marmara kadınların edebiyat dünyasında var olma güçlükleri çerçevesinde değerlendirilecek, yaşamı anlatılacak ve şiirleri sunulacak.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle üniversitelerde de birçok etkinlik düzenlenecek.Öte yandan, yarın kamu görevlisi kadınlar, hizmet kesintisi olmayacak şekilde 13.00-16.15 saatleri arasında idari izinli sayılacak.-8 Mart’ın tarihçesi…Dünya Kadın Emekçiler Günü’nün tarihçesi, New York’taki bir dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi, 16 saatlik işgününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerde artış yapılması talebiyle 8 Mart 1857’de başlattığı greve dayanıyor. Kadın işçilerin örgütlediği bu grev o güne kadar yapılmış en büyük kadın eylemlerinden biriydi.Kadınların örgütlediği eylemi durdurmak isteyen polis, kadın işçilere saldırmış, fabrikanın patronlarının da desteğiyle binlerce işçi fabrikaya kilitlenmişti. Bu sırada çıkan yangında içeride kilitli kalan işçilerden 129’u yanarak yaşamını yitirmişti.ABD basını bu olaya neredeyse hiç yer vermemişti. Buna rağmen, işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katılmıştı.1910’da düzenlenen ve kadın ve emek mücadelesinin ele alındığı İkinci Enternasyonal’e bağlı Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin, kadınlar için bir mücadele günü belirlenmesi gerektiğini belirterek 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını önerdi ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. İlk anma 1911 yılında oldu.10 yıl sonra, 1921'de Üçüncü Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda günün adı "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak değiştirildi.Bazı ülkeler, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Kadınlar Günü kutlamalarına ve anmalarına yasaklar, kısıtlamalar getirdi. Kadınlar 1960’lı yılların sonunda 8 Mart’ı yeniden anmaya başlayabildiler.Son olarak Birlemiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de, 8 Mart tarihinin "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.