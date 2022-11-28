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Kamerun'da cenazede heyelan: En az 11 ölü

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Kamerun’un başkenti Yaounde’deki bir cenazede meydana gelen toprak kayması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

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Kamerun'da cenazede heyelan: En az 11 ölü

 

Kamerun'da bir cenaze törenine katılan 11 kişi hayatını kaybetti. 

Başkent Yaounde’deki tören yapılırken heyelan meydana geldi. 

Toprak kaymasında en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Bölge Valisi Naseri Paul Bea, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaounde, Afrika'nın en yağışlı şehirlerinden biri. Şehir düzinelerce sarp, kulübelerle kaplı tepelerden oluşuyor. Şiddetli yağmurlar bu yıl ülke genelinde çok sayıda yıkıcı selleri tetikleyerek altyapıyı zayıflattı ve binlerce kişiyi yerinden etti.

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