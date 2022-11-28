Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız yaklaşık 5 ay önce çocuklarına aldıkları bir PS5’in kısa sürede kumandasının bozulduğunu ancak aldıkları yere götürüp kumandanın tamirini istediklerini fakat 4 aydır halen daha kumandanın parçasının gelmediğinden yana dert yanarak sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşımız bize gönderdiği PS5 faturasıyla birlikte şunları aktardı “Haziran ayında çocuğumuza bir PS 5 aldık. Garanti belgesi diye bize bu faturayı verdiler. Bir ay sonra PS5'in kumandası bozuldu. Bize aldığımız yere gittik. Dediler ki kumanda garanti kapsamına girmez. Tamam dedik aynı yere kumandayı bıraktık” dedi..

Tanınan bilinen bir firmanın nasıl olur da bu kadar kendilerini salladığını sorgulayan vatandaşımız “Tam 4 aydır parça gelecek kumanda onarılacak diye bekliyoruz. Bugün Black Friday dikkatli olalım lütfen...” diyerek alış-veriş yaparken herkesin daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.



