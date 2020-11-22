Kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü

Güney Afrika’da yolda yürüyen Christopher Harker’ın kafasına tanımadığı biri tarafından bıçak saplandı. Kafasına 4 dikiş atılan Harker, olaydan yalnızca 3 gün sonra işe döndü. Harker’ın yaralı haldeki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Christopher Harker, yayınladığı bir video ile viral oldu. Videoda Harker’in başına bıçak saplanmış olduğu görülüyordu.

“SAĞ TARAFIMA BIÇAK GİRDİ”

Bıçağın kafasına nasıl saplandığını anlatan Harker şu ifadelere yer verdi:

“Bir anda karşıma bir adam çıktı ve sert bir darbe hissettim. Darbenin ardından adamı kovalamaya başladım ve o anda sağ tarafımda kafama bir bıçağın girdiğini hissettim”.

“YARDIM BEKLEDİM”

Harker, yaşanan korkunç olayın devamını “Kendime daha fazla zarar verme ihtimalim olduğunu anladığımda yavaşlayarak bıçağı çıkarmaya çalıştım. Ancak çevredekiler yardımın gelmesini beklememi söylediler” ifadeleriyle anlattılar.

BİRKAÇ GÜN SONRA İŞİNE DÖNDÜ

Hastaneye girerken herkesin şok içinde kendisine baktığını söyleyen Harker mucizevi bir şekilde 11 Kasım’daki saldırıdan 3 gün sonra işine döndü.

Kafasına 4 kişi atılan talihsiz adam günde 2 ağrı kesici alıyor.

3 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Yaşanan bu olay, Harker ile ilgili başka bir gerçeği ortaya çıkardı. Harker, 3 yıl önce 7 yerinden vurulduğunu ve ailesinin kendisini kefenle gördüğünü belirtti.



