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Kabızlık acısına dayanamadı

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Kabızlık acısı çeken İrlandalı adam, ağrının verdiği sıkıntıyla 250 ml’lik pet su şişesini makatına soktu. Utancından kimseye ne yaptığını söyleyemeyen adam, 3 gün acı çektikten sonra karısı tarafından yine kabızlık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede röntgen sonuçlarıyla birlikte gerçek ortaya çıktı

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Kabızlık acısına dayanamadı

 
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan hastanın makatında 250 ml’lik pet su şişesi çıktı.
Karısı tarafından kabızlık ve şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise götürülen adamın ağrısının altındaki gerçek röntgenle birlikte çıktı. İranlı adam, iştahsızlık, karın ağrısı ve tuvalete çıkamaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
UTANDI VE KORKTU
Aynı zamanda depresyon tedavisi gören 50 yaşındaki adam yaptığından utanıp korktuğu için günlerce sessiz kaldı. İçi dolu su şişesini fark eden doktorlar, hastayı ameliyata aldı.
Şişe dikkatli ve yavaş bir şekilde rektumdan anüsün açıklığına kadar sürüklendi ve cerrah tarafından yırtılma veya kanama olmadan başarılı bir şekilde çıkarıldı. Psikiyatriste sevk edilen hasta beş gün hastanede tutulduktan sonra taburcu edildi.
 
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