Japonya'da bir facia daha

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağı iniş yaparken pistteki sahil güvenlik uçağına çarptı. Yolcu uçağındaki 300'den fazla yolcu ve mürettabat tahliye edildi. Ülkedeki deprem bölgesine yardıma giden sahil güvenlik uçağındaki 6 görevliden 5'i ise öldü

Japonya'da önceki gün yaşanan deprem felaketinin ardından bu kez bir uçak alev aldı.

İçinde 367 yolcusu bulunan Japonya Havayolları'na ait bir uçak, Tokyo Haneda Havalimanı'na inerken pistte bulunan bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı.

Havayoluna iniş yapan uçak sahil güvenlik uçağına çarpmasının ardından alev aldı.

Uçakta 379 yolcu ve 12 mürettebat bulunduğu belirtilirken hepsinin olaydan sonra hızlıca tahliye edildiği bildirildi.

CNN International uçakta bulunan yolcuların acil durum kaydıraklarını kullanarak kaçıştığını duyurdu.

Çarpışmanın yaşandığı diğer uçakta ise 6 kişinin bulunduğu ve bir kişinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Diğer 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Japon basını, deprem bölgesine yardım götürmekle görevli uçaktaki 6 kişi arasında bulunan pilotun son anda yaralı halde kaçmayı başardığını aktardı.

Uçaktan mucize eseri sağ kurtulmayı başaran yolcular, uçağa hızla duman dolması nedeniyle ölümün eşiğine geldi. Bir yolcu, "İniş esnasında bir şeye çarptığımızı hissettim. Kabine bir anda gaz ve duman doldu" dedi.



