İsrail, vahşete doymuyor

İsrail ordusu, Gazze’de beş hastaneyi bombaladı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 10 bini aştı



Öte yandan, Gazze

Şifa Hastanesine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı, hastanede yüzlerce yaralının ve sağlık personelinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurduğunu duyurdu ve Gazze'yi tamamen kuşattıklarını açıkladı. Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü.

Gazze'deki internet ve telefonun kontrolü İsrail'in elinde. İsrail yoğun saldırılar öncesi Gazze'yi karartarak dünyayla iletişimini kesiyor.

İsrail'in başlattığı kara operasyonu 11. gününe girmiş durumda. Bölgeden gelen görüntüler incelendiğinde İsrail ordusu Gazze içerisindeki varlığını günden güne artıyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının başlamasından bu yana 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI

İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, “Gazze’de 7 Ekim’den bu yana (İsrail saldırılarında) her 10 dakikada 1 çocuk öldürüldü, 2 çocuk yaralandı” ifadeleri kullanıldı.



İsrail-Hamas çatışmaları 31. gününde devam ediyor. Gazze’de yerinden edilmiş binlerce kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesi’nin çevresi İsrail’in onlarca hava ve topçu atışlarına hedef olurken, saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.Öte yandan, Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.Şifa Hastanesine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı, hastanede yüzlerce yaralının ve sağlık personelinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurduğunu duyurdu ve Gazze'yi tamamen kuşattıklarını açıkladı. Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü.Gazze'deki internet ve telefonun kontrolü İsrail'in elinde. İsrail yoğun saldırılar öncesi Gazze'yi karartarak dünyayla iletişimini kesiyor.İsrail'in başlattığı kara operasyonu 11. gününe girmiş durumda. Bölgeden gelen görüntüler incelendiğinde İsrail ordusu Gazze içerisindeki varlığını günden güne artıyor.İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının başlamasından bu yana 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTIİsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, “Gazze’de 7 Ekim’den bu yana (İsrail saldırılarında) her 10 dakikada 1 çocuk öldürüldü, 2 çocuk yaralandı” ifadeleri kullanıldı.