İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırılarına misilleme olarak savaş uçaklarının havalandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait fırlatma mevzileri ve altyapı hedef alındı.

İsrail ordusu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise Hizbullah'ın silah depolarını vurduğunu duyurmuştu.

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ile İsrail ordusu, 8 Ekim tarihinden bu yana çatışıyor.

