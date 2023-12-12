İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti

İsrail, bombardımanlarıyla harabeye döndürdüğü Gazze kentinin bir mahallesine İsrail bayrağı çekti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 67. güne girildi. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı, 50 bine yakın Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na dün düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle en az 15 Filistinli öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'taki el-Beye Caddesindeki bir evi bombalaması sonucu 10 Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin en büyük kenti Han Yunus, İsrail tarafından yoğun bir şekilde bombalanıyor. Harabeye dönen Şeyaya kentine İsrail bayrak çekti. Gazze'nin hem güneyinden hem kuzeyinden şiddetli çatışma haberleri geliyor.

Saldırının odağında Gazze'nin en büyük kenti Han Yunus var. Kentten, sürekli yoğun duman yükseliyor. Bombardımanın şiddeti sınırdan görülebiliyor. Bölgeden çatışma haberleri de geliyor. Görgü tanıklarına göre İsrail tankları Han Yunus'un merkezine ulaştı. Tankların Abdülnasır Caddesi'nde olduğu, çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiği belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinden de çatışma haberleri geliyor. Çatışmalar, en kuzeydeki Cebaliye ile Gazze kentinin Şeyaya mahallesinde yoğunlaştı. İsrail Gazze'nin kuzeyindeki operasyonun büyük ölçüde tamamlandığını duyurmuştu. Ancak bölgede kalan siviller bugüne kadarki en şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor. İsrail ordusu Gazze'de 250'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Gazze kentinden dehşet verici bir başka görüntü geldi. Şeyaya'nın ortasındaki meydana İsrail bayrağı çekilmesi dikkat çekti.

