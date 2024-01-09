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İsrail, Filistinli gazetecinin ailesini katletti

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İsrail, Al Araby TV muhabiri Ahmed el-Batta'nın annesi dahil ailesinden 7 kişiyi öldürdü

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İsrail, Filistinli gazetecinin ailesini katletti
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 249 artarak, 23 bin 84'e ulaştı. 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 249 Filistinliyi öldürdüğü ve 510 kişiyi yaraladığı belirtildi. 
İsrail güçlerinin son 24 saatte "17 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 926'ya çıktığı kaydedildi. 
Öte yandan İsrail, Al Araby TV muhabiri Ahmed el-Batta'nın annesi dahil ailesinden 7 kişiyi öldürdü.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a sabah saatlerinden bu yana yoğun saldırılar düzenledi. Han Yunus'a yönelik saldırılarda Filistinli gazeteci Batta'nın ailesinden; annesi, kız kardeşi ve kız kardeşinin çocukları dahil 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail uçaklarının Han Yunus'ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu önceki gün gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti. Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 110 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu
 
 
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