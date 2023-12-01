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İsrail, can almaya yeniden başladı

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İsrail'in, "insani ara"nın ardından Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 109'a yükseldi

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İsrail, can almaya yeniden başladı
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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın bitmesinin ardından İsrail’in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 109’a yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109’a yükseldiğini ve yüzlerce yaralı olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sabah saatlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 70 Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu.

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