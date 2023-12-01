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İspanya'da 16 yaş altına cep telefonu kullanımına yasak getirilmesi tartışılıyor

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İspanya'da iki öğretmenin başlattığı imza kampanyasının ardından, çocuklarda cep telefonumu kullanımına yasal olarak yaş sınırlaması getirilmesi tartışması başladı.

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İspanya'da 16 yaş altına cep telefonu kullanımına yasak getirilmesi tartışılıyor
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Başkent Madrid'de iki öğretmenin çocuklarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına ilişkin başlattığı imza kampanyasına kısa sürede 63 bin kişi katıldı.

Angela Sanchez Perez ve Natalia Jimenez adlı öğretmenler, imza kampanyası sonrasında, 16 yaşından küçük çocuklarda cep telefonu kullanımının yasaklanması için yasa çıkarılması talebini Meclis'e sundu.

Basına açıklama yapan iki öğretmen, "cep telefonunun erken kullanımının çocuk ve ergenlerde dikkat ve konsantrasyon eksikliğine, uyku sorunlarına ve depresyona neden olabileceği" yönünde uzmanların uyarılarda bulunduğunu, bu durumu öğrencilerinde de gözlemlediklerini aktardı.

Kendisinin de 8 ve 11 yaşında iki çocuğu olduğunu söyleyen Jimenez, "büyük olanın, sınıfındaki bazı arkadaşlarında cep telefonu olduğunu ve her gün 'Bana ne zaman alacaksınız?' diye sorduğunu" anlatarak, ailelerin ve öğretmenlerin çocukların cep telefonuna kullanımına karşı önlem alabilmek için yasal destek istediklerini söyledi.

İspanyol öğretmenler, "Biz sınıfta da çocukların nasıl zorlandığını görüyoruz. Kendilerinden istenileni anlamakta giderek daha fazla sorun yaşıyorlar. Bunun öncelikli nedeni, uzun olan bir şeyi, okumaktan, anlamaktan kaçınmaları, dikkat eksikliği. Burada, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Uykusuzluk, stres ve hatta depresyon gibi sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Ülkede mevcut durumda 17 özerk yönetimin sadece 3'ünde (Madrid, Galisya ve Castilla La Mancha) okula cep telefonu getirmek tamamen yasakken, diğerlerinde okuldayken dolaplarda bırakılması, kapalı tutulması gibi şartlarla izin verilebiliyor.

Meclis'e sunulan talepte, 16 yaşından küçük çocukların okul içi veya dışında cep telefonu kullanımına tamamen yasak getirilmesi isteniyor.

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