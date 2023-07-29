Iphone model cep telefonu almak için 8 aylık çocuklarını sattılar

Hindistan'da bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı ortaya çıktı

Hindistan'da Batı Bengal'in Kuzey 24 Parganas bölgesinde yaşanan olayda ailenin yeni model bir cep telefonu alıp sosyal medya videoları çekmek istediği ve bunun için bebeği sattığı belirtildi.

Komşuların dikkatini çeken durum, ailenin yeni cep telefonu alırken görülmesiyle ortaya çıktı. Merak eden komşuların sorması üzerine, aile üyeleri utanç verici gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.

Ailenin şok edici iddiaları burada da bitmiyor. İddiaya göre, aile aynı zamanda 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalışmış. Polis, bu iddianın da araştırıldığını söyledi.

