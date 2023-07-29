banner913
banner932
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
6 0
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
12 0
 
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
22 0
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
21 0
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
32 0
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
35 0
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
25 0
banner964

Iphone model cep telefonu almak için 8 aylık çocuklarını sattılar

banner476

Hindistan'da bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı ortaya çıktı

banner825
Iphone model cep telefonu almak için 8 aylık çocuklarını sattılar
Hindistan'da Batı Bengal'in Kuzey 24 Parganas bölgesinde yaşanan olayda ailenin yeni model bir cep telefonu alıp sosyal medya videoları çekmek istediği ve bunun için bebeği sattığı belirtildi.
Komşuların dikkatini çeken durum, ailenin yeni cep telefonu alırken görülmesiyle ortaya çıktı. Merak eden komşuların sorması üzerine, aile üyeleri utanç verici gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.
Ailenin şok edici iddiaları burada da bitmiyor. İddiaya göre, aile aynı zamanda 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalışmış. Polis, bu iddianın da araştırıldığını söyledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.