Iphone model cep telefonu almak için 8 aylık çocuklarını sattılar

Hindistan'da Batı Bengal'in Kuzey 24 Parganas bölgesinde yaşanan olayda ailenin yeni model bir cep telefonu alıp sosyal medya videoları çekmek istediği ve bunun için bebeği sattığı belirtildi.
Komşuların dikkatini çeken durum, ailenin yeni cep telefonu alırken görülmesiyle ortaya çıktı. Merak eden komşuların sorması üzerine, aile üyeleri utanç verici gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.
Ailenin şok edici iddiaları burada da bitmiyor. İddiaya göre, aile aynı zamanda 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalışmış. Polis, bu iddianın da araştırıldığını söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.