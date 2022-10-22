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Interpol: Finansal ve siber suçlar dünyadaki en büyük tehdit

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Teşkilatın yayımladığı Küresel Suç Eğilimi raporunda, Interpol üyesi 195 ülkeden polislere, çeşitli suçlar ve bu suçların ne oranda tehdit içerdiğine dair anket yapıldı.

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Interpol: Finansal ve siber suçlar dünyadaki en büyük tehdit

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) raporunda finansal ve siber suçların, küresel çapta tehdit oranı en yüksek suçlar olarak görüldüğü saptandı.


Katılımcı polislerden yüzde 60’ı kara para aklama, fidye yazılım, sahte e-posta ve internet üzerinden dolandırıcılık gibi suçları “yüksek” ve “çok yüksek” tehdit olarak gördü.

Katılımcıların yüzde 67’si kara para aklamayı “yüksek tehdit” olarak nitelerken yüzde 66’sı ise fidye yazılım saldırılarını “yüksek tehdit” şeklinde değerlendirdi.

POLİSLERİN YÜZDE 72’Sİ FİDYE YAZILIM SUÇUNUN ARTMASINI BEKLİYOR

Polislerin yüzde 72’si gelecek 5 yıl içinde sahte e-posta ve fidye yazılım üzerinden saldırıların ciddi oranda artmasını beklediği yönünde görüş bildirdi.

İnternet üzerinden çocukların cinsel istismarında da artış beklendiği aktarılan raporda, katılımcıların yüzde 62’si bu alanda suçların önemli miktarda artacağı öngörüsünde bulundu.

Covid-19 salgınıyla internet ortamındaki suçların arttığı ve fidye yazılımı kullanan bilgisayar korsanlarının genellikle büyük şirketleri hedef aldığı tespit edildi.

Sahte e-posta ve internet üzerinden dolandırıcılık, en fazla Afrika’da tehdit olarak görülürken Afrika ülkelerindeki polislerin yüzde 83’ü, bu iki suçun çok yüksek tehdit oluşturduğunu söyledi.

AMERİKA’DA EN BÜYÜK TEHDİT YASA DIŞI SİLAHLAR

Amerika ve Karayipler’deki katılımcıların yüzde 88’i, en büyük tehdidin yasa dışı ateşli silah kaçakçılığı olduğu ve 3 boyutlu yazıcıların, takip edilemeyen “hayalet silah” üretimini ilerleyen yıllarda artıracağı yönünde görüş bildirdi.

Asya ve Pasifik’te en büyük tehdit içeren suç, finansal dolandırıcılık (yüzde 76) olarak görülürken Avrupa’da ise çocukların cinsel istismarı (yüzde 76) bu şekilde tanımlandı.

Raporda görüşüne yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, suç eğilimlerini önceden görmenin asayişi sağlamak için kritik önem taşıdığını belirterek “Küresel Suç Eğilimi raporu, suçların küresel durumunu daha önce hiç görülmemiş bir şekilde resmediyor.” dedi.

Stock, “İleride ek katkılarla sürdüreceğimiz bu inisiyatif, kanun yürütme kurumları için önemli bir varlık niteliğindedir.” değerlendirmesini yaptı. (AA)
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