İnsan kaçakçılarına, göçmenlere ‘yaz indirimi’

Avrupa'da yaşanan göçmen krizi, insan kaçakçılarını da harekete geçirdi. İnsan kaçakçıları, son dönemde TikTok üzerinden yaptıkları reklamlarda fiyatlarda 'yaz indirimi' başlattıklarını duyurdu. Kampanyaya sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa’ya geçmek isteyen göçmen sayısında gözle görülür bir artış yaşanırken, insan kaçakçıları da hayata geçirdikleri yeni yöntemlerle pes dedirtti.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden İngiltere’ye yasadışı geçişleri pazarlayan bir grup, işi başı 1.500 sterlinlik bir ‘yaz indirimi’ başlattı. TikTok’a reklam veren insan kaçakçıları, “Fransızlar seni durduramayacak. İngiltere’ye ulaşana kadar sana güvenli bir şekilde eşlik edilecek.” ifadelerini kullandı.

‘1500 STERLİNE KADAR DÜŞÜYOR’

İnsan kaçakçılarının son dönemde Arnavautları hedef aldığı açıklanırken, bu fiyatlarla kanalı geçmek isteyen Arnavutların sayısında da ciddi artış yaşandığı bildirildi. Yetkililer, fiyatların ‘ilk kez bu kadar ucuz olduğu konusunda’ uyarırken, yasadışı geçişlerde artış olmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Yeni fiyatlarla İngiltere’ye ulaşmak 20 bin sterlinden 3- 5 bin sterline kadar düşerken, bazen kaçakçıların botları doldurmak için fiyatları 1500 sterline kadar düşürdüğü bildirildi.

TikTok’ta paylaşılan ve yine insan kaçakçıları tarafından yapılan bir reklamda, “17-18 bin sterlin ödemek tarihte kaldı. Daha önce hiç bu kadar ucuz olmamıştı” ifadeleri yer aldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından insan kaçakçılarının verdiği reklamlara sosyal medya üzerinden tepkiler yükseldi. Birçok kişi bu durumun ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtirken, reklamların acil olarak kaldırılmasını talep etti.