İngiltere’nin en yalnız koyunu kurtarıldı

“Britanya’nın en yalnız koyunu” diye adlandırılan mahsur kalmış bir koyun, yaklaşık iki yıl boyunca İskoçya’nın ücra bir kıyısında kaldıktan sonra kurtarıldı

İki yılı aşkın süredir Cromarty Firth uçurumunun eteklerinde mahsur kalan, Fiona’yı kurtarmak için başlatılan imza kampanyası 52 binden fazla imzaya ulaşmıştı. En yalnız koyun ismi verilen Fiona sonunda kurtarıldı.

“Britanya’nın en yalnız koyunu” diye adlandırılan mahsur kalmış bir koyun, yaklaşık iki yıl boyunca İskoçya’nın ücra bir kıyısında kaldıktan sonra kurtarıldı.

Hayvan refahı için çalışan yardım kuruluşları, artık Fiona adı verilen hayvanı kurtarmak için yapılacak herhangi bir operasyonun “son derece karmaşık” olacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan bir grup çiftçi eski yöntemleri kullanarak Fiona’yı kurtarmak için inisiyatif aldı. Ayrshire’da koyun kırkıcı olan Cammy Wilson, dişi koyunun sıkıntılı durumuyla ilgili medyada çıkan haberleri gördükten sonra bir kurtarma operasyonu düzenledi.

BBC’nin Landward adlı programında sunuculuk yapan Wilson, kendi zamanından ayırarak görevi 4 kişiyle birlikte organize etti. Ekip, iş makineleri kullanarak Fiona’yı dik bir yamaçtan yukarı taşıdı.

Kurtarma operasyonunda Wilson’a Graeme Parker, Als Couzens, Ally Williamson ve James Parker adlı diğer çiftçiler eşlik etti. İkisi vinci kontrol etmek için tepede kalırken, Fiona’ya ulaşmak için uçurumdan 250 metre aşağı indirilen diğer üç kişi koyunu bir mağarada buldu.

Facebook’ta paylaşılan bir videoda Wilson şöyle dedi:

Son derece iyi durumda. Kondisyon skoru 4,5 civarında, aşırı kilolu; onu o yamaçtan yukarı taşımak zahmetli bir işti. Wilson, BBC News’a verdiği röportajda görevin ne kadar riskli olabileceğine değindi: Kahraman olmamızla aptal olmamız arasındaki tek fark ayağımızın kayıp kaymaması.

