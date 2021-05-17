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İngiltere yeniden açıldı

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İngiltere, dört aydır devam eden katı Covid-19 kısıtlamalarının ardından bugün yeniden açıldı. Bu kapsamda restoranlar, barlar ve sinemalar ve müzeler iç mekanda yeniden faaliyete geçerken, sınırlı sayıda kişi için sosyal mesafe önlemleri kaldırıldı

İngiltere yeniden açıldı
İngiltere’de dört aydır uygulanan katı corona virüs kısıtlamalarının ardından bugün yeniden açıldı. Bu kapsamda, ülkedeki barlar, restoranlar ve sinemalar açılırken, sınırlı sayıda kişi için sosyal mesafe zorunluluğu kaldırıldı.

Bununla birlikte ülkede, şimdiye kadar 14 Mayıs itibariyle nüfusun yaklaşık yüzde 30’u tamamen aşılandı. Ülkede Ocak ayında zirve gören günlük vaka sayısı 60 binli rakamlardan düşerek 2 binin altına indi ve ölü sayısı aynı dönemde tek haneli sayılara indi. 

HALK SEVİNÇLİ

İngilizler uzun süren yasakların ardından özgürlüklerine yeniden kavuşacakları için mutlu olduklarını ifade etti.

İngiliz aktris Joanna Lumley The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "Karşılaştığım  herkesi kelimenin tam anlamıyla kucaklayacağım. Bebekleri annelerinden kapıp doya doya koklayacağım. Kasadaki kızlara, resim çerçevecisine ve parkta futbol oynayan çocuklara sarılacağım. Şikayet üzerine karakola götürüldüğümde ise polislere sarılacağım” dedi. 

Ancak, halk arasında coşkunun yanı sıra endişe de var.

"DİKKAT EDİLMEZSE İNGİLTERE'NİN SON AÇILIŞI OLABİLİR"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, herkesin yine de dikkatli olması gerektiğini ve ayrıca haftada iki kez test yaptırılması gerektiğini söyledi. Johnson, aynı zamanda insanların birbirine  ihtiyatlı bir şekilde  sarılmalarını tavsiye etti ve ilk olarak Hindistan'da tespit edilen B.1.617.2 adlı corona virüs varyantının yayılmasının İngiltere'nin son yeniden açılması anlamına gelebileceğine dikkat çekti. İngiltere’deki halk sağlığı uzmanları Hint varyantının, İnigliz varyantı B.1.1.7'den daha bulaşıcı olduğu konusunda uyardı.

Bununla birlikte İngiltere 21 Haziran'da sosyal mesafe kısıtlamalarının tamamen kaldırılarak açılması bekleniyor. 


İngiltere yeniden açıldı: Kucaklaşmak ve parti yapmak serbest - 5

Öte yandan, İngiltere’de kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında bugün itibariyle 30 kişiye kadar kişinin dışarıda toplanmasına izin verilecek, iki ailenin kapalı mekanda buluşmasına izin verilecek; kafeler, barlar ve restoranlar iç mekan hizmeti için yeniden açılacak; bakım evi sakinlerinin beş ziyaretçiye sahip olmasına izin verilecek; ve artık okullarda yüz maskeleri zorunlu olmayacak.


İngiltere yeniden açıldı: Kucaklaşmak ve parti yapmak serbest - 6

SEYAHAT YASAKLARI DA KALDIRILDI

Ayrıca, İngilizlerin uluslararası seyahat yasağı da kaldırıldı. Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan ABD’nin Texas eyalaetine yolculuk yapan  uçan 42 yaşındaki Julie, "Ben Amerikalıyım, çocuklarım Amerikalı, kocam ise İngiliz. İngiltere’de yaşıyoruz, bu yüzden bugün tekrar seyahat edebilmemiz gerçekten çok güzel. Ailem en küçük çocuğumla tanışmadı, bu yüzden seyahat etmemize izin verilmesinden mutluyuz" dedi.

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