İngiltere'nin tanınan Türk iş adamı koronavirüse yenildi

İngiltere’nin tanınan iş insanlarından biri olan Raşit Çopuroğlu koronavirüse yenik düştü.

Expo Foods Limited’in CEO’su Çopuroğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Çopuroğlu İstanbul Tenik Üniversitesi’nden makine mühendisliği bölümünden mezundu. Uzun yıllar Türkiye’de yaşayan Çopuroğlu, Uzel Traktör’ün Genel Müdürlüğü görevini yapmakla tanınmaktaydı.

Yaklaşık 10 yıldır İngiltere’de ikamet eden Çopuroğlu, ağırlıkla Doğu Avrupa olmak üzere 20’ye yakın ülkeden getirdiği sayısız çeşitte gıda ürününü İngiltere geneline dağıtma başarısı gösteren Expo Foods Limited’in büyük ortağı ve CEO’suydu.

Evli ve iki çocuk babası olan Çorupoğlu’nun ani vefati tüm toplumu derinden üzdü.